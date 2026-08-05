Colón se prepara para recibir a los fieles que viajarán a ver al Papa León XIV en Paysandú

La confirmación de que el Papa León XIV visitará Paysandú, Uruguay, movilizó a las autoridades de Colón, que comenzaron a trabajar en un operativo conjunto para recibir a los miles de fieles que se espera lleguen a la región. La Santa Sede confirmó que el Pontífice permanecerá en Sudamérica del 8 al 11 de noviembre, con una gira que incluirá Argentina, Uruguay y Perú. El paso por territorio argentino marcará la primera visita de un papa al país en 39 años. En ese marco, el intendente José Luis Walser destacó que el acontecimiento representa una oportunidad tanto desde el punto de vista religioso como para la actividad turística de la ciudad.

"Es una gran noticia. En el orden personal y en el orden comunitario también, la visita del Papa a un territorio siempre es una actividad movilizadora", sostuvo el jefe comunal al referirse al impacto que tendrá la llegada del Sumo Pontífice.

Walser señaló que, además del valor espiritual del encuentro, la ciudad observa con ansias el movimiento económico que puede generar la presencia de miles de visitantes. "Nos genera mucha expectativa el hecho en sí, pero también lo que derrama ese hecho. Miles y miles de fieles seguramente se van a acercar a compartir con el Papa en Paysandú y eso genera para nosotros una expectativa grande", expresó.

Colón ofrecerá su infraestructura turística

El intendente consideró que la capacidad hotelera y gastronómica de Paysandú podría resultar insuficiente para albergar a todos los peregrinos, por lo que Colón buscará convertirse en una alternativa de alojamiento.

"Nosotros, en nuestra ciudad y en la microrregión Tierra de Palmares, tenemos la infraestructura turística, tanto gastronómica como hotelera, para recibirlos a todos", afirmó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es que quienes crucen la frontera no solo participen de la visita papal, sino que también permanezcan algunos días en la ciudad. "Es un momento complejo para el turismo y queremos aprovechar este encuentro para que nuestra ciudad esté repleta de visitantes, que además de vivir la experiencia de ver al Papa tengan la posibilidad de compartir unos días en Colón", manifestó.

Trabajo conjunto con Paysandú

Walser confirmó que, incluso antes de la confirmación oficial de la visita del Papa, ya mantenía conversaciones con autoridades uruguayas para analizar el impacto que podría tener el acontecimiento.

Tras conocerse el anuncio, volvió a comunicarse con el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera Seiguerman.

"Hoy a la mañana me comuniqué con él para decirle que Colón, la microrregión y toda la infraestructura turística están a disposición de la organización de este evento", indicó.

Además, explicó que uno de los principales objetivos será coordinar acciones para agilizar el paso fronterizo entre ambas ciudades y facilitar el traslado de los miles de peregrinos que se espera crucen el río Uruguay durante esos días.

Coordinación con la Iglesia y el sector turístico

El jefe comunal señaló que el trabajo también incluirá al sector privado y a la Iglesia Católica para difundir la oferta de hospedaje y servicios disponibles en Colón.

"Mañana recibo al obispo y vamos a plantear la posibilidad de que, a través de los obispados, lleguemos a cada una de las iglesias y comunidades de fe que se organicen para venir a ver al Papa, para que tengan información sobre la disponibilidad de hospedaje y de toda la oferta turística", explicó.

Walser destacó que la relación institucional que mantienen Colón y Paysandú facilitará la organización del operativo, aunque reconoció que las gestiones recién comenzaron debido a que la confirmación oficial de la visita se conoció este miércoles.

Expectativa en Colón por la visita del Papa León XIV a Paysandú

Mientras tanto, en distintas ciudades entrerrianas ya comenzaron a organizarse excursiones y tours hacia Paysandú para participar del encuentro con el Papa León XIV, un acontecimiento que promete convocar a miles de personas de ambos lados del río Uruguay y generar un importante movimiento turístico en la región.