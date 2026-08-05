Visita del papa León XIV: sacerdote entrerriano anticipó que organizarán viajes para recibirlo

La visita del papa León XIV a la Argentina generó una fuerte expectativa entre los fieles y las comunidades de la Iglesia Católica de Entre Ríos. Tras confirmarse que el Pontífice estará en el país del 8 al 11 de noviembre, el padre Ignacio Patat dialogó con Elonce y anticipó que ya comenzaron a pensar en la organización de viajes para participar de las celebraciones.

El sacerdote, quien actualmente desarrolla su tarea pastoral en Cerrito, aseguró que la confirmación era aguardada desde hacía tiempo y consideró que la llegada del Pontífice representará un acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia argentina.

“Estábamos todos expectantes a esto que era inminente, que era casi una realidad, y con la alegría propia de saber que nuevamente aquel que es la figura de Cristo en medio nuestro estará visitando nuestra tierra, estará visitando Argentina”, expresó Patat.

El recuerdo de la visita de Juan Pablo II

Durante la entrevista, el sacerdote recordó el impacto que tuvieron las visitas de Juan Pablo II a la Argentina y especialmente su paso por Paraná. A partir de aquel antecedente, consideró que la llegada de León XIV despertará sentimientos similares entre los católicos.

“Para nosotros, en su momento, la visita de Juan Pablo significó muchísimo y que haya visitado Paraná y parte de nuestra Argentina en dos oportunidades. Hoy nos toca mirar otra figura, la figura de León, y sin lugar a duda que se reavivan los mismos sentimientos de gratitud, de esperanza, de unidad con la Iglesia”, señaló.

Patat remarcó que el escenario actual es diferente al de aquellas históricas visitas debido, principalmente, a la transformación de los medios de comunicación y las plataformas digitales, que permiten seguir los acontecimientos prácticamente en tiempo real desde cualquier punto del país.

Esperan una importante participación

Más allá de las posibilidades de seguir las actividades a distancia, el sacerdote consideró que existirá un fuerte interés por asistir personalmente a los lugares que visite León XIV. “Creo que la gente tiene una expectativa y un deseo de participar y de poder asistir”, afirmó.

En ese sentido, mencionó espacios amplios y emblemáticos que podrían albergar las actividades multitudinarias. La agenda definitiva de cada actividad todavía deberá conocerse oficialmente, aunque se confirmó que León XIV visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján durante su permanencia en Argentina.

Qué significa la llegada del Papa para la Iglesia

Consultado por Elonce sobre el impacto que tendrá la visita dentro de la propia Iglesia Católica argentina, Patat consideró que constituirá una oportunidad para renovar la fe y revisar el trabajo pastoral. “Creo que a nosotros nos va a ayudar a confirmarnos en la fe, a renovar nuestro ser Iglesia”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la visita podría dejar lineamientos y desafíos para las comunidades católicas del país. “Seguramente el Papa nos exigirá algunas cosas que no veníamos haciendo bien como Iglesia en Argentina y deberemos cambiar”, reflexionó.

Las posibles recomendaciones de León XIV

Patat aclaró que todavía no se conoce cuál será el lema que acompañará el viaje ni los principales ejes de los mensajes que ofrecerá el Pontífice durante su estadía.

Desde su perspectiva, uno de los temas podría estar relacionado con la misión de la Iglesia y la solidaridad con las personas atravesadas por diferentes situaciones de vulnerabilidad.

“Argentina es un territorio profundamente abierto a las otras naciones. Nos han llamado durante mucho tiempo granero del mundo; ayudar a las regiones más necesitadas, ser capaces de salir al encuentro del que sufre”, expresó.

Las comunidades ya piensan en viajar

Uno de los datos destacados de la entrevista surgió cuando Patat contó que fieles de su nueva comunidad parroquial ya habían manifestado, incluso antes de conocerse las fechas, su intención de viajar para ver al Papa.

“Ya en mi comunidad hay gente que hace rato me dice: ‘Tenemos que ir a ver al Papa’, pero yo les decía que no había fecha. Así que hoy les mandé mensaje a todos los que me habían dicho y les dije: ‘Listo, a ponernos a laburar para ir a ver al Papa’”, relató.

El sacerdote manifestó que personalmente también pretende participar y acompañar a las comunidades parroquiales que decidan movilizarse.

Córdoba, una alternativa para los entrerrianos

Entre los destinos argentinos incluidos en la visita, Córdoba aparece como una alternativa especialmente atractiva para quienes quieran viajar desde Entre Ríos.

“La idea para muchos del interior es Córdoba, porque Buenos Aires va a ser muy fuerte, va a estar muy lindo seguramente, pero también Córdoba es un lugar que atrae”, explicó Patat.

Además, León XIV visitará Uruguay antes de arribar a territorio argentino, con actividades anunciadas en Montevideo, Paysandú y Florida. La presencia del Pontífice en Paysandú también despertará interés debido a la proximidad con Entre Ríos.

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“Alegría y profunda esperanza”

Patat sintetizó el significado que tendrá el acontecimiento para la comunidad católica y sostuvo que la presencia del Pontífice representará una oportunidad de encuentro y renovación.

“Yo creo que es alegría, es profunda esperanza de poder recibirlo y es el deseo de un crecimiento particular y concreto para la Iglesia que peregrina en Argentina”, manifestó.

Con la fecha confirmada, comenzará ahora una etapa de preparación tanto para las autoridades eclesiásticas como para las comunidades que buscarán trasladarse hacia los puntos incluidos en el recorrido. En Entre Ríos, las primeras repercusiones mostraron que numerosos fieles ya empezaron a pensar cómo acercarse para participar de una visita papal que volverá a concentrar la atención del país.