Kermés por el Día del Niño a beneficio del Hospital San Roque.

La kermés por el Día del Niño en el Club Echagüe se realizará este sábado 8 de agosto, de 15 a 18 horas, con un objetivo solidario: reunir juguetes para donar al Hospital Materno Infantil San Roque y a niños del barrio Arenales. La propuesta está abierta a toda la comunidad.

La actividad tendrá lugar en el playón del Club Atlético Echagüe y el único requisito para ingresar será colaborar con un juguete. Durante la jornada habrá juegos, sorteos, regalos y distintas estaciones recreativas pensadas para que los más chicos disfruten de una tarde diferente.

Morena Mansilla, profesora de básquet femenino y organizadora del evento, destacó el trabajo conjunto que permitió poner en marcha la iniciativa. "Estamos todas las disciplinas del club trabajando en común", expresó.

Un evento solidario para celebrar las infancias

La docente explicó que el propósito es que ningún niño quede sin festejar su día. "Todos los chicos tienen la posibilidad y el derecho de poder festejar su día, estén donde estén", afirmó, al invitar a las familias de Paraná a participar de la propuesta.

Será la primera edición de esta kermés solidaria y también una oportunidad para que los vecinos conozcan las actividades deportivas que ofrece la institución. Participarán integrantes de básquet, hockey sobre patines, rugby, vóley, frisbee, patín y otras disciplinas, que preparan juegos y entretenimientos para los asistentes.

Desde la organización estiman recibir alrededor de un centenar de niños, aunque aseguran que están preparados para recibir a muchos más y sumar nuevas donaciones.

"Queremos hacer los mejores juegos para que todos los niños puedan disfrutar su día y los que puedan donar juguetes, bienvenido sea", señaló Melina, otra de las organizadoras.