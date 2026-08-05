El emotivo mensaje de la hija del matrimonio que murió en un trágico accidente en Mendoza

La carta de la hija de la pareja que murió cuando un árbol cayó sobre su camioneta en Mendoza conmovió en las redes sociales. La adolescente, que ese mismo día cumplía 15 años, despidió a sus padres con un mensaje cargado de dolor y amor.
La carta de la hija de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores tras la tragedia ocurrida el pasado sábado en Mendoza. La joven, identificada como Ema Pompei, eligió su cuenta de Instagram para despedir a sus padres luego de que ambos perdieran la vida cuando un árbol de gran porte cayó sobre la camioneta en la que viajaban por la Ruta Nacional 143, en el departamento de San Carlos. La dolorosa coincidencia hizo aún más impactante el hecho: ese mismo día la adolescente celebraba sus 15 años.
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 621, en la zona conocida como Paso de Las Carretas. De acuerdo con la información oficial, las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída del árbol sobre el vehículo en el que se trasladaban las víctimas. Personal policial, Bomberos, Defensa Civil y el Servicio de Emergencias Coordinado trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y despejar la ruta.
Como consecuencia del impacto, Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi fallecieron en el lugar, mientras que una tercera persona sufrió lesiones y debió ser asistida. Debido al riesgo de nuevos desprendimientos de árboles, las autoridades implementaron cortes preventivos en la Ruta Nacional 143 y continuaron con las pericias para establecer todos los detalles del siniestro.
Un mensaje atravesado por el dolor
Días después del accidente, Ema compartió un extenso mensaje en sus redes sociales para despedir a sus padres. En sus primeras líneas expresó el profundo vacío que dejó la tragedia en su vida.
“Hoy me cuesta encontrar las palabras para hablar de ustedes. Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar”, escribió la adolescente.
En otro tramo de la publicación recordó el lugar que ambos ocupaban en su vida y la dificultad de imaginar el futuro sin ellos. “Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí. No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida, ni tampoco sé si voy a poder seguir adelante sin ustedes”, expresó.
El recuerdo de una vida compartida
A lo largo del mensaje, Ema evocó los momentos cotidianos que compartía con sus padres y el deseo de haber tenido más tiempo junto a ellos. “Ojalá hubiera tenido más tiempo. Ojalá pudiera volver atrás y abrazarlos una vez más, decirles cuánto los amo y agradecerles por todo lo que hicieron por mí”, escribió.
La adolescente también destacó el esfuerzo que sus padres realizaron para sacar adelante a su familia y agradeció todo lo que construyeron con trabajo y dedicación. “Siempre dije que yo no había nacido en una cuna de oro pero que mis papás poco a poco me la habían construido, con mucho esfuerzo y sacrificio”, señaló.
Sus palabras reflejan no solo el dolor por la pérdida, sino también el profundo reconocimiento hacia quienes, según contó, estuvieron presentes en cada etapa de su vida y le transmitieron valores que piensa conservar para siempre.
Una despedida que conmovió a miles de personas
El mensaje concluye con una promesa de mantener vivo el legado de sus padres a través de sus recuerdos, enseñanzas y el amor recibido durante todos estos años. La publicación rápidamente se viralizó y recibió miles de mensajes de acompañamiento y solidaridad de usuarios conmovidos por la historia.
“Los voy a amar toda mi vida y, aunque hoy no sepa cómo hacerlo, voy a aprender a vivir llevando su amor conmigo. Son, fueron, y van a ser los mejores que me pudieron haber tocado”, escribió Ema antes de cerrar su despedida.
Finalmente, la joven expresó el deseo que resumió el sentimiento de toda la publicación: “Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”.