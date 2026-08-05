Colapinto ganó el premio al mejor adelantamiento de julio y va por otra distinción mundial

El piloto argentino Franco Colapinto ganó el premio de la Fórmula 1 al mejor adelantamiento de julio, gracias a la espectacular maniobra con la que superó en una misma acción a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y a Liam Lawson, de Racing Bulls, durante el Gran Premio de Bélgica. El sobrepaso recibió el 56% de los votos y ahora competirá por el reconocimiento al mejor adelantamiento del año.

La maniobra había tenido escasa presencia en la transmisión televisiva de la carrera en Spa-Francorchamps, debido a que las cámaras estaban concentradas en la lucha de los primeros puestos. Sin embargo, las imágenes de las cámaras a bordo permitieron apreciar posteriormente la dimensión de la acción protagonizada por el argentino.

La propia Fórmula 1 destacó las imágenes y calificó la secuencia como “salvaje, épica e increíble”, antes de incluirla entre las candidatas al Overtake of the Month. Finalmente, al cerrarse la votación, el argentino se impuso ampliamente sobre maniobras protagonizadas por figuras como Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Cómo fue el espectacular doble adelantamiento

La acción se produjo en la vuelta 30 del Gran Premio de Bélgica. Colapinto atravesó Eau Rouge y Raidillon para ingresar a la extensa recta de Kemmel, uno de los sectores más veloces del histórico circuito de Spa-Francorchamps.

Por delante tenía a Gasly, que marchaba 11°, mientras peleaba con Lawson por la décima posición. El argentino advirtió un espacio y se lanzó sobre los dos autos prácticamente en una misma maniobra.

🔥 ¡COLAPINTO, PROTAGONISTA DE LA MEJOR MANIOBRA DEL MES DE JULIO EN LA FÓRMULA 1! Con este doble sobrepaso a Gasly y Lawson en el #BelgianGP, el piloto argentino se quedó con la mencionada distinción tras haber obtenido el 56% de los votos. 🔝 📺 Toda la temporada de #F1 por… pic.twitter.com/DgPLCt7kW2 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2026

Con precisión, consiguió superar a ambos antes de llegar a Les Combes y se ubicó décimo. La acción le permitió ingresar en zona de puntos y terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados de su actuación en Bélgica.

Una maniobra que recordó a Häkkinen

El doble adelantamiento generó además comparaciones con una de las maniobras históricas de la Fórmula 1, protagonizada por Mika Häkkinen en el mismo circuito durante la temporada 2000.

En aquella oportunidad, el finlandés de McLaren perseguía a Michael Schumacher, de Ferrari, cuando ambos se encontraron con el rezagado Ricardo Zonta.

Häkkinen aprovechó la situación para superar al alemán en la recta de Kemmel mientras los tres autos circulaban prácticamente en paralelo.

La diferencia fue que Zonta se encontraba rezagado y no disputaba posición con Häkkinen. En el caso de Colapinto, Gasly y Lawson estaban en plena lucha por posiciones cuando el argentino encontró el espacio para superar a ambos.

Colapinto se impuso con el 56% de los votos

La votación enfrentó al argentino con otras maniobras destacadas de las últimas carreras. Entre los candidatos aparecieron Max Verstappen, Lewis Hamilton y Liam Lawson.

Colapinto terminó imponiéndose con el 56% de los votos, una diferencia que convirtió su doble sobrepaso en el adelantamiento elegido por los aficionados.

Entre las otras acciones nominadas figuraron Verstappen sobre Hamilton en Hungría; Hamilton sobre Arvid Lindblad en el mismo circuito; Verstappen ante Isack Hadjar en Silverstone; y Lawson frente a Oscar Piastri y Lindblad en Austria.

“Fue una buena carrera”

La maniobra formó parte de una carrera positiva para Colapinto, que consiguió avanzar posiciones y sumar un punto con Alpine.

Después de la competencia, el argentino valoró su actuación y la velocidad que logró encontrar durante algunos pasajes del Gran Premio.

“Obviamente muy feliz con el resultado, fue una buena carrera. Recuperé puestos, tuve suerte con la parada del SC y cuando puse gomas duras iba muy rápido. Sumar puntos con un auto que está costando, es positivo”, había señalado Colapinto a ESPN.

Ahora competirá por el adelantamiento del año

La elección tiene un premio adicional. Al quedarse con el reconocimiento mensual, la maniobra de Colapinto quedó automáticamente en carrera para competir por el Adelantamiento del Año (Overtake of the Year), distinción que se conocerá al finalizar la temporada.

El argentino ya conoce lo que significa recibir ese reconocimiento. Durante su irrupción en la Fórmula 1 en 2024 consiguió primero el premio mensual y posteriormente fue distinguido por una de sus maniobras de aquella temporada.

En aquella oportunidad, el protagonista del sobrepaso fue nada menos que el bicampeón mundial Fernando Alonso. Colapinto logró superar al español durante el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, cuando todavía daba sus primeros pasos en la máxima categoría.

Un antecedente especial ante Fernando Alonso

Aquella actuación quedó marcada por la remontada del argentino. Había partido desde la 15ª posición y consiguió avanzar hasta terminar décimo con el Williams FW46, resultado que le permitió sumar un punto.

El adelantamiento sobre Alonso fue uno de los momentos sobresalientes de aquella carrera y terminó siendo reconocido meses después.

Ahora, Colapinto tendrá la posibilidad de repetir la historia con una maniobra diferente: un doble sobrepaso en uno de los circuitos más exigentes y emblemáticos del calendario.

Qué viene para Colapinto

Tras el receso de verano europeo, la Fórmula 1 retomará la actividad en Zandvoort, escenario del Gran Premio de Países Bajos, donde Colapinto continuará su temporada con Alpine.

El argentino llegará a la segunda parte del campeonato después de haber sido incluido también entre los pilotos destacados por la Fórmula 1 en su Power Ranking de la primera mitad de la temporada.