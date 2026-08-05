Quini 6: un apostador ganó más de $405 millones en el Siempre Sale

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 20.000 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 20.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 35-17-14-19-03-04. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $6.421.249.420.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 05-31-28-32-22-41. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.578.841.428.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 11-14-29-08-44-33. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.598.811.221.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 10-38-20-25-05-24. Hubo un ganador con seis aciertos y cada uno se lleva $405.070.632. El apostador jugó la boleta en Capital Federal.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 4306 ganadores y cada uno percibirá $46.446,82. Elonce.com