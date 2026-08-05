Créditos del IAPV: de qué departamentos son la mayoría de los inscriptos y cómo funciona el financiamiento

REDACCIÓN ELONCE
Los créditos del IAPV recibieron más de 2.000 inscripciones en Entre Ríos. El departamento Paraná concentra el mayor porcentaje de solicitudes, mientras el organismo explicó cómo continúa la evaluación y cuáles son las condiciones para acceder al financiamiento destinado a construcción, ampliación y
Los créditos del IAPV despertaron un marcado interés entre las familias entrerrianas luego del relanzamiento del programa Raíces, una iniciativa que busca facilitar el acceso al financiamiento para construcción de viviendas nuevas, ampliaciones y terminaciones. Según informó el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, más de 2.000 personas completaron la inscripción y actualmente sus solicitudes se encuentran en etapa de evaluación.
El funcionario explicó que la nueva operatoria surgió como una continuidad de una línea de financiamiento anterior y destacó la respuesta que tuvo entre los ciudadanos. “Raíces fue un relanzamiento de lo que nosotros habíamos lanzado en 2025, que eran los créditos Ahora Tu Hogar. Ese relanzamiento tuvo un impacto muy positivo en la sociedad. Lo volvimos a poner en escena y generó nuevas expectativas a 2.000 personas que se han inscripto y cumplen con los requisitos que estamos evaluando”, expresó Schönhals en diálogo con Elonce.
El programa contempla distintas modalidades de acceso, entre ellas créditos destinados a viviendas nuevas y otros orientados a ampliaciones o refacciones. Desde el organismo explicaron que cada solicitud debe atravesar diferentes instancias de análisis para determinar la viabilidad del financiamiento y el cumplimiento de las condiciones establecidas.
Cómo funciona la garantía de los créditos
Uno de los aspectos centrales de la operatoria tiene que ver con el sistema de garantías que solicita el IAPV para otorgar los préstamos. Schönhals explicó que la modalidad varía de acuerdo con el destino del crédito y las características de la obra que realizará cada beneficiario.
“El principal requisito es que el IAPV otorga un crédito con garantía hipotecaria. Esto quiere decir que en el caso de una vivienda nueva, la garantía es la hipoteca que nosotros constituimos en el terreno. Todos los créditos que nosotros otorgamos de ampliación o refacción, esa garantía es sustituida por una garantía solidaria o un codeudor que presente el beneficiario”, señaló.
En cuanto al proceso de inscripción, el presidente del IAPV detalló que se tuvieron en cuenta los registros existentes de programas anteriores para garantizar los derechos de quienes ya habían iniciado trámites. “Como ya había un padrón de inscriptos para estos créditos, tomamos primero reconociendo esos derechos a esos inscriptos de la antigua operatoria –que quedaron en 1.128-, que validaron sus escrituras y 1.200 se incorporaron nuevos. Por eso hemos realizado un cierre para que no se nos genere un cuello de botella en la evaluación y poder ir evaluando la marcha de todos los créditos”, puntualizó.
El cierre de la inscripción, según explicó el funcionario, no implica la finalización del programa. La intención es que la herramienta continúe vigente y pueda volver a abrir nuevas etapas en función de la disponibilidad económica del organismo.
El objetivo: otorgar 1.000 créditos durante la gestión
Schönhals destacó que la operatoria fue diseñada para mantenerse en el tiempo dentro del IAPV y remarcó que la actual etapa de evaluación permitirá ordenar los recursos disponibles.
“La idea es que esta operatoria nació para quedarse en el IAPV. El cierre de la inscripción no significa que no va a haber más créditos. En un futuro va a haber, pero queremos ir evaluando en función de la situación económica que el IAPV tiene”, explicó.
En relación con las metas previstas, el presidente del organismo adelantó que buscan concretar una importante cantidad de entregas durante los próximos meses. “Tenemos el objetivo de que en este año lo queremos cerrar con 500 créditos efectivamente otorgados y 500 para el año que viene. La meta es de 1.000 hasta que termine la gestión. Siempre queremos entregar más. Si los recursos dan, nosotros vamos a ir habilitando en función de eso”, dijo.
El funcionario también aclaró que los montos disponibles dependen del tipo de obra y de la capacidad económica de cada familia. “El crédito para ampliación y terminación es de menor monto que la construcción nueva y no todos los ingresos de los beneficiarios dan para que saquen el máximo de los montos. En función de eso, vamos a ir evaluando la cantidad de créditos”, indicó.
Construcción y ampliación: cómo se distribuyen las solicitudes
Respecto del perfil de los inscriptos, Schönhals explicó que existe una distribución equilibrada entre quienes solicitaron financiamiento para construir una vivienda nueva y aquellos que buscan ampliar o finalizar una propiedad existente.
“Podemos decir que estamos en un 50 y 50%. Por supuesto, que hay muchos de esos 1.128 inscriptos que no cargaron datos. Esos ya están excluidos. Puede haber problemas en los ingresos –que exceda o que no alcance- o algún otro motivo como que cuente con dos propiedades”, detalló.
Actualmente, el IAPV se encuentra analizando cientos de expedientes y avanzando con las primeras adjudicaciones. “Hoy estamos evaluando 700 créditos, ya hemos otorgado un escenario de 210 créditos. Eso significa $6.000 millones que ha desembolsado el IAPV en distintos lugares de la provincia. En función de eso, queremos completar este año con cerca de 300 o 350 créditos que podamos entregar de aquí a diciembre”, informó.
La evaluación incluye diferentes etapas administrativas y técnicas para garantizar que cada préstamo sea otorgado de acuerdo con las condiciones previstas y que los fondos tengan el destino correspondiente.
Cómo consultar el estado del trámite
Para quienes realizaron la inscripción y desean conocer la situación de su solicitud, el titular del IAPV indicó que existen canales oficiales de consulta. “Primero está la página del IAPV (www.iapv.gob.ar). Si usted quiere saber, se va al programa Raíces y tiene una serie de links donde puede consultar y, además, ponemos a disposición un WhatsApp (3434696291), que es línea directa para que cualquier beneficiario o tramitador de crédito lo puede consultar”, explicó.
Schönhals detalló que cada expediente debe cumplir con distintas instancias antes de llegar al desembolso. “Todo crédito cumple determinada etapa. Hay una de validación de escritura, otra la validación social y técnica. Saber qué es lo que quiere, para qué solicita el crédito, cuál es el cómputo métrico y el presupuesto, para qué le alcanza el ingreso declarado y, en función de eso, el trámite declarado que significa firmar un mutuo en una escribanía de gobierno o el escribano que designe el Colegio y las resoluciones respectivas para que se haga efectivo el pago”, afirmó.
Además, explicó cómo se realizan los desembolsos según la modalidad elegida. “El crédito para ampliación y terminación es un solo desembolso y el crédito para construcción de viviendas nuevas son tres (40%, 40% y 20%). El escenario de inscripción lo que hemos podido detectar es que el mayor número de inscriptos es del departamento Paraná con un 37%, lo sigue Concordia con un 8%, después Colón y Nogoyá”, comunicó.
De esta manera, el programa Raíces continúa avanzando como una de las principales herramientas del IAPV para facilitar el acceso a soluciones habitacionales en Entre Ríos, con miles de familias que esperan la aprobación de sus solicitudes y nuevas etapas de financiamiento a futuro.