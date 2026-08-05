Messi brilló con un doblete y llevó a Inter Miami a un triunfo en su debut en la Leagues Cup

Messi fue la gran figura en la victoria de Inter Miami por 4-2 sobre Atlético San Luis en el inicio de la Leagues Cup 2026. El capitán argentino marcó dos goles, dio una asistencia y volvió a demostrar por qué sigue siendo determinante.
Messi tuvo una noche inolvidable en el estreno de Inter Miami en la Leagues Cup 2026. Con dos goles, una asistencia y una actuación decisiva, el capitán argentino lideró la remontada de Las Garzas, que vencieron por 4-2 a Atlético San Luis de México en el Chase Stadium y comenzaron con el pie derecho su participación en el certamen que reúne a clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.
El conjunto estadounidense debió reaccionar rápidamente luego de un inicio adverso. Apenas a los cuatro minutos de juego, David Rodríguez adelantó al equipo mexicano y sorprendió a los estadounidenses. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar y tuvo al rosarino como protagonista absoluto.
A los 10 minutos, Messi igualó el marcador con una volea precisa tras un centro de Noah Allen, firmando así su primer gol desde su regreso al club luego de disputar el Mundial 2026. Ese tanto cambió el desarrollo del partido y le dio confianza a un Inter Miami que comenzó a dominar las acciones.
Una remontada con el sello del capitán argentino
Con el empate conseguido, el equipo estadounidense encontró mayor fluidez en ataque y comenzó a imponer condiciones. A los 25 minutos, Telasco Segovia culminó una buena acción colectiva para poner el 2-1 y dar vuelta el resultado.
Antes del descanso volvió a aparecer Messi. El argentino inició una combinación con Yannick Bright, recibió nuevamente dentro del área tras una devolución de Noah Allen y definió con potencia para vencer al arquero Andrés Sánchez y establecer el 3-1 parcial.
Como si eso fuera poco, el campeón del mundo también aportó una asistencia. En el tiempo agregado del primer tiempo ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda que encontró la cabeza de Micael, autor del cuarto gol de Inter Miami para cerrar una primera etapa prácticamente perfecta.
Atlético San Luis reaccionó, pero no alcanzó
En el complemento, el conjunto mexicano intentó descontar rápidamente y lo consiguió a los cinco minutos gracias a un gran remate de Rafa Llorente desde fuera del área, que dejó sin opciones al arquero de Inter Miami.
El desarrollo del encuentro sufrió una interrupción a los 68 minutos debido a la presencia de actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, una medida habitual en Estados Unidos para resguardar la seguridad de jugadores y espectadores.
Tras la reanudación, Inter Miami administró la ventaja con tranquilidad y evitó que Atlético San Luis pudiera acercarse nuevamente en el marcador. El resultado final fue 4-2 y permitió al conjunto estadounidense comenzar el torneo con tres puntos.
Messi sigue haciendo historia
Además de ser la figura del encuentro, Messi alcanzó un nuevo récord personal. Con sus dos tantos frente al conjunto mexicano llegó a 14 goles en la historia de la Leagues Cup y se convirtió en el máximo goleador del certamen, superando al delantero Denis Bouanga, que acumulaba 13 conquistas con Los Angeles FC.
El rosarino también continúa ampliando sus impresionantes estadísticas generales. Con este doblete alcanzó los 921 goles oficiales en su carrera profesional y quedó a 79 tantos de la histórica marca de los 1.000 goles, un registro que pocos futbolistas lograron siquiera imaginar, publicó Infobae.
Gracias a este triunfo, Inter Miami quedó como líder de su grupo y afrontará dos compromisos decisivos para buscar la clasificación a los cuartos de final. El sábado 9 de agosto recibirá a Monterrey y el miércoles 12 cerrará la fase de grupos frente a León, ambos encuentros en condición de local.