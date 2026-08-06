Arruabarrena pidió más regularidad pese al triunfo de Boca: "Tenemos que acostumbrarnos a ganar"

Arruabarrena se mostró conforme con la victoria de Boca por 1-0 frente a Estudiantes, aunque evitó caer en la euforia y remarcó que el equipo todavía está lejos del nivel que pretende. Tras el encuentro disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el entrenador destacó la actitud de sus dirigidos, valoró el orden táctico mostrado durante gran parte del partido y aseguró que el desafío será sostener ese rendimiento con mayor continuidad.

En conferencia de prensa, el entrenador comenzó felicitando al plantel por el trabajo realizado y destacó la importancia de sumar de a tres en un torneo que calificó como muy parejo. "Primero, felicitar a los jugadores. Hicimos un partido serio. Estuvimos bastantes concentrados en el aspecto defensivo y creamos situaciones, manteniendo un orden táctico y juntándonos, asociándonos. Es un triunfo importante. Ya festejan y mañana a ponerse a trabajar pensando en Vélez. Necesitábamos este triunfo, mantener el arco en cero y sumar más buenos minutos, ante un rival que juega Copa Libertadores, sabe a lo que juega. En líneas generales, un buen triunfo", analizó.

El triunfo representó el primero para Boca desde el regreso del "Vasco" al banco de suplentes y permitió al equipo sumar confianza luego de un inicio irregular en el Torneo Clausura. Sin embargo, el entrenador dejó en claro que el objetivo está puesto en consolidar una identidad de juego y sostener el rendimiento a lo largo del campeonato.

"Tenemos que ser más regulares"

Más allá de la satisfacción por el resultado, Arruabarrena sostuvo que el plantel todavía tiene un amplio margen de crecimiento y que no piensa disminuir el nivel de exigencia.

"Tenemos que ser más regulares. El campeonato es muy irregular. Tenemos que aprovechar, encontrar un buen funcionamiento y tratar de sumar, acostumbrarnos a ganar que es lo que impone este club", expresó el entrenador, quien además remarcó que la búsqueda de la excelencia debe ser permanente.

En ese sentido, explicó que continuará trabajando para mejorar distintos aspectos del funcionamiento colectivo y dejó en claro que un triunfo no modifica la exigencia que implica dirigir a Boca, un club donde los resultados positivos deben ir acompañados por un rendimiento convincente.

Elogios para Leonel Flores

Durante la conferencia de prensa también hubo tiempo para destacar el presente de Leonel Flores, una de las revelaciones del equipo en el comienzo del semestre y uno de los futbolistas que viene ganando protagonismo bajo la conducción de Arruabarrena.

"Sabíamos lo que Leo nos podía dar. Es mérito de él de aprovechar las oportunidades, ser autocrítico. Estoy contento por él y por el grupo. Lo he dicho: es un grupo sano. Esperemos que el hincha de Boca se sienta identificado", afirmó el técnico.

Las palabras reflejan la confianza que el cuerpo técnico deposita en un plantel que comenzó a mostrar variantes y respuestas individuales en diferentes sectores del campo, algo que el entrenador considera fundamental para afrontar un calendario exigente.

El mercado de pases y las charlas con Riquelme

Otro de los temas abordados fue el mercado de pases, en medio de las versiones que vinculan a Boca con posibles incorporaciones como Enner Valencia y Chimy Ávila. Sin confirmar nombres, Arruabarrena reconoció que mantiene un diálogo permanente con el presidente del club.

"Yo hablo de los jugadores cuando están. Es siempre un mercado difícil para Boca por diferentes cuestiones. Estoy en contacto con el presidente, sabe perfectamente lo que necesitamos", señaló.

Luego agregó: "Estoy tranquilo en ese sentido. Se han nombrado a varios jugadores. Esperemos concretar algo. Y, si no, seguir con lo que tenemos. Confío en este plantel. Conseguimos un buen triunfo pero no podemos quedarnos con esto". Finalmente, cerró con un mensaje de respaldo hacia sus dirigidos: "Estoy contento. Ponga a quien ponga, me siento confiado".