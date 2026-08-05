Paysandú se prepara para recibir al Papa León XIV en noviembre

Paysandú comienza a prepararse para un acontecimiento histórico: la visita del Papa León XIV a Uruguay, que tendrá a esta ciudad fronteriza como una de las escalas principales de la gira sudamericana del pontífice. La confirmación oficial generó expectativa en toda la región, especialmente por la cercanía con Entre Ríos y la posibilidad de que miles de argentinos y brasileños lleguen para participar de las actividades previstas.

El periodista uruguayo Martín Bosco explicó que la posibilidad de que el Papa llegara a Paysandú se venía analizando desde hacía varias semanas, luego de una recorrida realizada por representantes del Vaticano: "Se venía conversando, por lo menos aquí en Paysandú desde hace ya más de un mes, que Paysandú recibió una avanzada del Vaticano con autoridades de la Iglesia a nivel de nuestro país”.

Finalmente, el Vaticano confirmó que León XIV estará en Uruguay desde el próximo 6 de noviembre y que visitará Paysandú el día 7, en lo que será una jornada especial para la ciudad. Según explicó Bosco, “se confirmaba efectivamente a Paysandú como la ciudad del interior y, además una ciudad que está limítrofe con Argentina, donde el Sumo Pontífice va a estar por algunas horas en la jornada del día 7”.

La organización de una jornada histórica

Las autoridades locales ya comenzaron a delinear los preparativos para recibir al Papa. El intendente Nicolás Olivera participó de una conferencia de prensa junto a representantes de la Iglesia luego del anuncio oficial, donde se plantearon algunos de los principales puntos de la organización, entre ellos el lugar donde podría realizarse la celebración pública.

Uno de los desafíos señalados por los organizadores es la situación climática prevista para esa época del año. Algunos espacios considerados para la misa se encuentran próximos al río Uruguay, por lo que una eventual crecida podría modificar los planes iniciales. Sobre este punto, Bosco indicó: “Estamos ante el fenómeno de El Niño y está previendo justamente para esta zona para los meses de noviembre y diciembre los más complicados respecto a lo que puede ser la crecida del río Uruguay”.

De acuerdo con la información brindada, el Papa arribaría al aeropuerto internacional Tydeo Larre Borges, posteriormente se trasladaría hacia la basílica local para un encuentro más reservado y luego realizaría una recorrida por distintos puntos de la ciudad antes de la celebración abierta al público. Los detalles finales de horarios, recorrido y ubicación de la misa serán definidos por una comisión especial.

Un desafío de logística y convocatoria regional

La llegada del pontífice representa un desafío importante para la infraestructura de Paysandú. La ciudad deberá prepararse para recibir a visitantes de distintos puntos de Uruguay, Argentina y Brasil, teniendo en cuenta que muchos fieles podrían elegir esta localidad por su cercanía y accesibilidad.

Martín Bosco señaló que la convocatoria podría superar la capacidad habitual de la ciudad para eventos masivos. “Paysandú, si bien es una ciudad que está acostumbrada a recibir mucha gente durante semana de turismo con lo que es la semana de la cerveza, pero evidentemente estamos hablando aquí de otro tipo de evento con un público que seguramente sobrepase o pueda llegar”.

Entre las necesidades que deberán contemplarse aparecen espacios de alojamiento, zonas de acampe y servicios para quienes lleguen en vehículos particulares o motorhomes. "Ahora comienza un gran trabajo de logística, entre otras cosas, para dotar a Paysandú de aquellos servicios que la gente puede requerir en caso de llegarse hasta Paysandú”, afirmó el periodista uruguayo.

La visita de León XIV tendrá además una dimensión regional, ya que Paysandú se encuentra frente a la provincia argentina de Entre Ríos y podría convertirse en un punto de encuentro para miles de personas que no puedan asistir a otras actividades del Papa en Argentina.

Las autoridades pidieron avanzar con tranquilidad, pero reconocen la importancia del acontecimiento. La planificación incluirá aspectos de seguridad, movilidad, atención a visitantes y coordinación entre organismos públicos y religiosos.