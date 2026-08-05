Comedores escolares: Frigerio defendió la reforma y apuntó a mejorar la calidad de los alimentos

El nuevo sistema de comedores escolares fue defendido por el gobernador Rogelio Frigerio como una reforma necesaria para garantizar que los estudiantes entrerrianos reciban alimentos con criterios nutricionales homogéneos y con mayores controles.

El mandatario sostuvo que el esquema anterior generaba diferencias entre escuelas, cargaba a los directivos con tareas ajenas a su función pedagógica y dificultaba la supervisión sobre unos 1.500 establecimientos.

Frigerio explicó que el Gobierno decidió modificar el sistema luego de evaluar su funcionamiento y detectar, según señaló, fuertes desigualdades en la calidad de los desayunos y meriendas. “Encontramos un sistema de comedores en el cual se alimentan nuestros alumnos, sobre todo en la merienda y en el desayuno, con enormes diferencias entre lo que se consumía en una escuela y en otra”, afirmó.

El gobernador remarcó que también existían problemas para asegurar una composición nutricional adecuada. “No había ningún control respecto a los valores nutricionales, las vitaminas, las proteínas que necesitan los alumnos precisamente para estudiar bien”, sostuvo.

La tarea de los directivos, uno de los puntos cuestionados

Uno de los aspectos centrales de la reforma será quitarles a los directores la responsabilidad de adquirir los alimentos. Bajo el sistema anterior, explicó Frigerio, debían utilizar una tarjeta para realizar las compras destinadas a desayunos y meriendas. “Esa responsabilidad estuviera sobre la espalda de los directores de las escuelas y tener que ir con una tarjeta a comprar el alimento me parece que no es una responsabilidad de un directivo de una escuela”, cuestionó.

Para el mandatario, la conducción escolar debe concentrarse exclusivamente en la tarea educativa. “La responsabilidad del directivo de la escuela es dedicarse pura y exclusivamente a los aspectos pedagógicos y de la calidad de nuestra educación y tiene que concentrar todo su tiempo y su energía en eso”, afirmó.

Frigerio aseguró que la intención de cambiar el mecanismo había sido planteada incluso antes de asumir la gestión. Según indicó, el diagnóstico realizado durante la campaña ya señalaba que el modelo requería modificaciones estructurales.

Más recursos, pero con un sistema diferente

El gobernador también recordó que su administración aumentó los fondos destinados a desayunos y meriendas, aunque consideró que seguir incrementando partidas sin cambiar el esquema hubiera sido insuficiente. “Nos daba vergüenza lo que en aquel momento el Estado destinaba para esos desayunos y esas meriendas, una miseria. Lo aumentamos significativamente, pero sigue siendo bajo”, expresó.

Sin embargo, explicó que decidió no continuar volcando recursos adicionales hasta avanzar con una transformación integral. “Yo no quería seguir aumentándolo porque no quería seguir destinando más recursos de los que ya habíamos aumentado en un sistema en el cual yo no creía”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, el Ejecutivo avanzó con una licitación para modificar la forma de provisión. Frigerio la calificó como “abierta, transparente” y sostuvo que el nuevo modelo apunta a mejorar simultáneamente la calidad de los alimentos, los controles y la administración de los fondos públicos.

“Queremos que nuestros alumnos coman bien”

Frigerio defendió la necesidad de que todos los estudiantes reciban una alimentación equivalente, independientemente del establecimiento al que asistan. “Queremos que nuestros alumnos en las escuelas coman bien, que tengan todos por igual, no importa a la escuela que vayan, la misma calidad, la misma vitamina, la misma proteína, los mismos nutrientes”, remarcó.

El mandatario vinculó directamente la alimentación escolar con el aprendizaje. Según afirmó, garantizar desayunos y meriendas adecuados es una condición básica para que los alumnos puedan aprovechar mejor las clases.

“Es algo tan sagrado como lo que comen nuestros alumnos, básicamente para tener la capacidad después de aprender, de captar lo que nuestros maestros con tanto esfuerzo intentan enseñar”, expresó.

En ese marco, destacó que el sistema deberá permitir un control más preciso sobre la calidad nutricional y sobre el destino de los recursos.

Frigerio habló de resistencias e irregularidades

El gobernador reconoció que la reforma generó cuestionamientos y atribuyó parte de esas resistencias a factores culturales vinculados con cualquier modificación de una práctica instalada. “Frente a cada reforma, frente a cada necesidad de cambiar algo que no funciona, siempre genera resistencias, incluso culturales en alguna medida”, sostuvo.

Sin embargo, también lanzó fuertes acusaciones sobre el funcionamiento anterior. “Detrás de esto, en muchos casos, había curros, había mucha corrupción. Y nosotros no vamos a permitir eso, ni en este ni en ningún otro aspecto de las políticas públicas”, afirmó.

Frigerio aclaró que no vinculaba automáticamente a quienes cuestionaron la reforma con prácticas irregulares. “No digo que todos los que se resistan a esto estén involucrados en hechos de corrupción. También hay un aspecto cultural de resistencia al cambio por el cambio mismo”, puntualizó.

El modelo de otras provincias

El mandatario explicó que para diseñar el nuevo esquema el Gobierno analizó experiencias implementadas en otras jurisdicciones. Según dijo, esa metodología forma parte de una práctica habitual de su gestión para evaluar políticas públicas.

“Fuimos y vimos cómo lo hacían otras provincias, como hacemos siempre. Acá no hay que inventar la pólvora, tratemos de ver qué hacen para bien”, señaló.

Frigerio agregó que también se estudiaron experiencias que no tuvieron buenos resultados para evitar repetir errores. “Tratemos de copiarnos lo que funciona y lo que no tenemos que hacer porque no funcionó en otra jurisdicción”, explicó.

El gobernador insistió en que el objetivo final será contar con un sistema uniforme, controlado y capaz de garantizar las mismas condiciones nutricionales en todos los establecimientos alcanzados por el programa.

Una reforma que el Gobierno promete sostener

En el cierre de su exposición, Frigerio colocó el cambio en los comedores escolares dentro de una agenda más amplia de reformas estatales.

“Estamos acá para dar esas peleas, estamos acá para terminar con los privilegios, estamos acá para terminar con los curros y estamos acá para mejorar la eficiencia y la gestión de las políticas públicas”, afirmó.

El mandatario aseguró que el Ejecutivo sostendrá el nuevo esquema pese a las objeciones que puedan surgir. “Lo vamos a seguir haciendo, le moleste a quien le moleste”, enfatizó.