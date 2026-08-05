Entre Ríos con Vos: acercarán trámites, servicios y programas provinciales a vecinos de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El programa Entre Ríos con Vos realizará un nuevo operativo este viernes en barrio San Agustín, donde los vecinos podrán acceder a trámites, controles de salud y distintos programas provinciales sin salir de su zona.
El programa Entre Ríos con Vos volverá a desplegar un operativo territorial en la ciudad de Paraná con el objetivo de acercar servicios, trámites y programas provinciales a los vecinos. La jornada se llevará a cabo este viernes 7 de agosto en la Plaza Eva Perón, ubicada en barrio San Agustín, entre las 14 y las 17, y reunirá a más de una decena de organismos provinciales en un mismo espacio para facilitar el acceso a distintas gestiones.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Entre Ríos a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, busca descentralizar la atención y acercar el Estado a los barrios. Durante la actividad, los vecinos podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad, solicitar partidas del Registro Civil, acceder a programas sociales, recibir atención sanitaria y obtener asesoramiento de diferentes organismos provinciales.
En diálogo con Elonce, el director provincial de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, explicó el alcance del operativo y destacó la importancia de que los servicios lleguen directamente a cada barrio. “Este viernes 7 de agosto en la Plaza Eva Perón vamos a desarrollar un nuevo operativo de 14 a 17 horas, donde la idea es acercar distintos trámites y servicios del vecino a dos cuadras de la plaza de su barrio”, expresó.
Más de una decena de organismos estarán presentes
Curuchet detalló que serán 13 las áreas confirmadas para participar de la jornada y que los vecinos podrán resolver múltiples gestiones en un solo lugar. “Son 13 las áreas que ya están confirmadas para el viernes, desde DNI, Registro Civil y distintos trámites de actas. El Ministerio de Desarrollo Humano va a estar con todos sus programas sociales. También vamos a tener un gabinete de salud, donde van a poder hacer controles de rutina, pediátrico, odontológicos, vacunación, etc.”, señaló.
Además de los servicios de documentación y salud, estarán presentes organismos vinculados a la vivienda, la educación y la inclusión. “Va a estar el Iprodi, una oficina del IAPV, en educación vamos a tener el CGE, UADER, el Becario. Son muchas las áreas que desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana para que esto sea un éxito”, continuó el funcionario.
La propuesta apunta a evitar traslados innecesarios y facilitar que los ciudadanos puedan acceder a distintos servicios provinciales en un mismo lugar, especialmente quienes tienen dificultades para concurrir a las oficinas públicas durante los días hábiles o deben realizar varias gestiones en distintos organismos.
Un programa con presencia en toda la provincia
El director provincial también destacó el crecimiento que tuvo el programa desde su puesta en marcha y recordó que este año se incorporó la ciudad de Paraná al cronograma de operativos, sin dejar de recorrer el resto de la provincia.
“Es el segundo año de este programa. El año pasado fue bastante federal, con el paso por las distintas localidades por afuera de Paraná y este año no perdimos ese federalismo, pero sí incorporamos Paraná. Cada 15 días va a haber una repetición de este tipo de dispositivos”, puntualizó.
Según indicó el funcionario, durante 2025 el programa realizó más de 18 operativos en distintas localidades entrerrianas, donde se concretaron más de 20 mil trámites, consolidándose como una herramienta para acercar el Estado a la comunidad y agilizar la atención ciudadana.
Próximas fechas del operativo
El cronograma del programa ya tiene confirmadas nuevas jornadas para las próximas semanas. Luego del operativo de este viernes en barrio San Agustín, el dispositivo volverá a instalarse el 14 de agosto en el Parque Gazzano y el 28 de agosto en barrio Paraná XIV. Además, el 19 de agosto llegará a la ciudad de Gualeguay, en el marco del recorrido que mantiene por distintos puntos de la provincia.