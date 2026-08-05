Salario Mínimo, Vital y Móvil: en cuánto quedó en agosto de 2026 y a quiénes impacta

El Salario Mínimo, Vital y Móvil alcanzó en agosto los $376.600 mensuales y $1.883 por hora. Se trata del último incremento previsto por el Gobierno nacional y su actualización tiene impacto en prestaciones sociales, becas y otros programas.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) registró en agosto de 2026 el último incremento previsto por el esquema de actualizaciones dispuesto por el Gobierno nacional para la primera parte del año. Con la entrada en vigencia de la Resolución 9/2025, el haber mínimo para los trabajadores registrados que cumplen una jornada legal completa quedó establecido en $376.600 mensuales, mientras que el valor de la hora de trabajo pasó a $1.883.
Con esta actualización, el SMVyM alcanza el último tramo del cronograma de aumentos definido por el Ejecutivo nacional. Hasta el momento no fueron anunciadas nuevas subas para los próximos meses ni existe una convocatoria oficial al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para discutir una nueva recomposición.
Más allá de representar el piso salarial legal para los trabajadores registrados, el salario mínimo también funciona como un parámetro clave para determinar el acceso a distintos programas sociales y beneficios estatales. Por ese motivo, cada modificación en su valor tiene efectos que trascienden el mercado laboral.
Qué es el Salario Mínimo, Vital y Móvil
El Salario Mínimo, Vital y Móvil es la remuneración mínima que un empleador puede pagar legalmente a un trabajador registrado que cumple una jornada completa. Su objetivo es garantizar un ingreso básico que permita cubrir las necesidades esenciales del trabajador y su grupo familiar.
El concepto está establecido en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, mientras que la determinación de su monto corresponde al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, organismo creado por la Ley N.º 24.013.
Este Consejo está integrado por 32 miembros que ejercen sus funciones de manera ad honorem: 16 representantes de las organizaciones sindicales, 16 representantes de las cámaras empresariales y el Estado nacional, que cumple el rol de mediador durante las negociaciones.
Cómo se define el salario mínimo
Para aprobar un nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil se requiere el voto favorable de una mayoría de dos tercios de los integrantes del Consejo. Cuando no existe consenso entre las partes, la legislación vigente habilita al presidente del organismo a definir el valor mediante un laudo.
Este mecanismo fue utilizado en distintas oportunidades cuando las negociaciones entre sindicatos y empresarios no lograron alcanzar un acuerdo sobre el porcentaje de actualización que debía aplicarse al salario mínimo, precisó Iprofesional.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no informó una nueva convocatoria del Consejo del Salario, por lo que el monto vigente de $376.600 mensuales continúa siendo el valor de referencia para trabajadores, empleadores y organismos públicos.