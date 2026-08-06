Autorizaron por DNU el ingreso y salida de tropas para ejercicios militares

El Gobierno habilitó cuatro ejercicios militares internacionales ante la falta de tratamiento del Congreso. Participarán fuerzas de Argentina, Brasil, Chile y otros países.
El Gobierno nacional autorizó por DNU el ingreso de tropas extranjeras a la Argentina y la salida de fuerzas nacionales para participar de cuatro ejercicios militares combinados, luego de que el proyecto enviado al Congreso para habilitar esas operaciones no fuera tratado.
La decisión fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 717/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente junto a sus ministros. La medida comprende los ejercicios navales “FRATERNO XXXIX”, “VIEKAREN XXVI”, “SIFOREX XIV” y “UNITAS LXVII”.
La norma autorizó específicamente el ingreso de personal y medios de la Marina de Brasil para realizar maniobras en territorio argentino, además de la salida de efectivos y medios nacionales hacia Chile y Perú. Los gastos correspondientes a las Fuerzas Armadas argentinas serán afrontados con partidas del Ministerio de Defensa.
El proyecto no fue tratado por el Congreso
Uno de los aspectos centrales del DNU está relacionado con el mecanismo elegido por el Poder Ejecutivo para autorizar las operaciones. Según quedó expresado en los fundamentos de la norma, el Gobierno había enviado previamente al Congreso el proyecto de ley correspondiente al Programa de Ejercitaciones Combinadas, pero la iniciativa todavía no había sido tratada.
El proyecto contemplaba autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para los ejercicios previstos entre el 1° de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.
Ante la proximidad de las maniobras y los desplazamientos necesarios para participar de ellas, el Ejecutivo resolvió avanzar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. El DNU entró en vigencia este jueves, con su publicación en el Boletín Oficial, y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
Ingresarán militares de Brasil a la Argentina
El primero de los ejercicios contemplados es “FRATERNO XXXIX”, que se desarrollará entre el 13 y el 24 de agosto en las bases navales de Puerto Belgrano y Mar del Plata, además de las áreas marítimas comprendidas entre ambas jurisdicciones dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina.
Para concretar las actividades, el Gobierno autorizó el ingreso al país de medios y personal de la Marina de Brasil desde el 10 de agosto y hasta el 24 del mismo mes.
Según explicó el Ejecutivo en los fundamentos del decreto, el ejercicio FRATERNO se realiza anualmente desde 1978 y busca incrementar el adiestramiento conjunto y la interoperabilidad entre las armadas de Argentina y Brasil en operaciones navales, aeronavales y anfibias.
Maniobras militares con Chile
El DNU también habilitó la salida del territorio argentino de efectivos y medios para intervenir en el ejercicio “VIEKAREN XXVI”, previsto entre el 24 y el 28 de agosto en aguas del Canal Beagle cercanas a Puerto Williams, Chile.
Estas maniobras se desarrollan anualmente desde 1999 y están orientadas al entrenamiento combinado en tareas de control del tráfico y salvamento marítimo dentro del Área Marítima Austral.
De acuerdo con los argumentos oficiales, la participación busca incrementar la interoperabilidad entre las armadas argentina y chilena y fortalecer la capacidad de respuesta vinculada con la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana en el mar.
Fuerzas argentinas viajarán a Perú
Los otros dos ejercicios contemplados en el DNU se realizarán en aguas jurisdiccionales de Perú y en la zona del Puerto del Callao. Debido al tiempo necesario para trasladar los medios militares, la salida de las fuerzas argentinas fue autorizada desde el 14 de agosto.
El ejercicio “SIFOREX XIV” tendrá lugar entre el 7 y el 9 de septiembre. Se trata de un entrenamiento organizado de manera bienal por la Marina de Guerra del Perú y la Armada de Estados Unidos, destinado al adiestramiento de fuerzas navales regionales.
Posteriormente, entre el 10 y el 24 de septiembre, se desarrollará “UNITAS LXVII”, uno de los ejercicios navales multinacionales de mayor trayectoria en el continente. La autorización para el desplazamiento del personal y los medios argentinos se extendió hasta el 14 de octubre.
Qué es el ejercicio UNITAS
El ejercicio UNITAS se realiza anualmente desde 1960 y apunta a incrementar la interoperabilidad y el entrenamiento combinado en operaciones navales, aeronavales y anfibias entre armadas de países americanos y otras naciones invitadas.
En los fundamentos del DNU, el Ejecutivo sostuvo que la participación argentina permitirá incorporar protocolos comunes de comunicación, procedimientos tácticos y estructuras de comando utilizadas en operaciones multinacionales.
También consideró que las actividades contribuirán al intercambio de experiencias entre las fuerzas participantes y al mantenimiento del entrenamiento de la Armada Argentina.
El DNU deberá pasar por el Congreso
La autorización mediante decreto no implica que la intervención del Poder Legislativo haya quedado definitivamente excluida. El Gobierno dispuso en el artículo 6° del DNU que la medida sea comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.
Ese cuerpo tiene competencia para analizar la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia y elevar posteriormente su dictamen para el tratamiento de ambas cámaras.
El Ejecutivo fundamentó la utilización del DNU en la cercanía de las fechas previstas para los ejercicios y en que el proyecto legislativo remitido previamente al Congreso aún no había sido tratado. La decisión quedó vigente desde este jueves con su publicación oficial.