Rigen alertas por tormentas y viento para Entre Ríos: cuándo se esperan los fenómenos más intensos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por tormentas para este jueves que abarca a todos los departamentos de Entre Ríos, con distintos niveles de advertencia ante la posibilidad de fenómenos fuertes o localmente severos. Además, durante la tarde y noche regirá una alerta por fuertes vientos.

De acuerdo con las advertencias meteorológicas, habrá sectores de la provincia alcanzados por alerta amarilla y naranja por tormentas, mientras que durante la tarde y la noche cobrará protagonismo el viento. En las zonas bajo el nivel de mayor riesgo, las ráfagas asociadas a las tormentas podrán superar los 90 kilómetros por hora.

El fenómeno comprende los 17 departamentos entrerrianos, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos intensos.

Alerta naranja por tormentas

La alerta naranja por tormentas está vigente durante la mañana y la tarde de este jueves en las áreas comprendidas por la advertencia.

En esos sectores se esperan tormentas aisladas fuertes y algunas localmente severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubicarán entre 50 y 80 milímetros durante la totalidad del período bajo alerta, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Qué indica la alerta amarilla

En las áreas alcanzadas por la alerta amarilla, en tanto, se pronostican lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Estos fenómenos también podrán presentarse con intensas ráfagas, caída de granizo, abundantes precipitaciones en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente.

Se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada.

Después de las tormentas llegará el viento

El tiempo continuará inestable durante la segunda parte de la jornada. Para la tarde y noche del jueves también rige una alerta amarilla por fuertes vientos.

Tras el paso de las tormentas, se prevé que el viento rote al sector sur y alcance velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Las ráfagas podrán ser considerablemente superiores y superar los 80 km/h, por lo que podrían generar inconvenientes especialmente con objetos que se encuentren sueltos o expuestos al viento.

De esta manera, Entre Ríos atravesará una jornada marcada primero por las tormentas y posteriormente por el ingreso de fuertes vientos del sur, con alertas meteorológicas que alcanzan a la totalidad del territorio provincial.