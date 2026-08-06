Candela Arizaga habló tras denunciar a Facundo Moyano: “Tengo errores como cualquiera”

Candela Arizaga se pronunció públicamente después del episodio que protagonizó junto a Facundo Moyano y que derivó en una denuncia contra el exlegislador. Desde Rosario, la joven publicó un mensaje en sus redes sociales para confirmar que se encontraba bien y responder a las críticas que recibió.

“Ya estoy bien, mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocupan”, expresó Arizaga durante la noche del miércoles a través de una publicación realizada en su cuenta de Instagram.

En el mismo mensaje, la influencer hizo referencia a las repercusiones que tuvo el caso y agregó: “Tengo errores como cualquiera; a la gente que me bardea le deseo mucho amor”.

La denuncia contra Facundo Moyano

El episodio había ocurrido el martes en el barrio porteño de Belgrano, donde Arizaga convivía con Moyano. Imágenes registradas por cámaras de seguridad mostraron a la joven corriendo por las inmediaciones del edificio.

Posteriormente, Arizaga se presentó en una dependencia policial y formalizó una denuncia contra Moyano. A partir de la presentación, el exdiputado nacional e hijo del dirigente sindical Hugo Moyano quedó detenido y fue acusado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

El caso adquirió rápidamente repercusión pública y mediática. Tras el episodio, Arizaga regresó a Rosario, su ciudad natal, desde donde realizó su primera publicación relacionada con lo sucedido.

Facundo Moyano fue liberado

Moyano permaneció detenido hasta que fue indagado en el marco de la investigación. Posteriormente, la Justicia dispuso su liberación.

La decisión fue adoptada luego de que el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina informaran que no existían impedimentos legales vigentes para mantenerlo detenido.

La causa, sin embargo, continuó su trámite judicial para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio denunciado por Arizaga.