Adolescente intentó robar en un supermercado y quedó atrapado en la reja

Un adolescente de 17 años quedó atrapado entre los barrotes de la reja de un comercio en la localidad santafesina de Malabrigo y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios. La Policía constató daños en un ventiluz y se investiga una presunta tentativa de robo.

El episodio ocurrió en un supermercado ubicado en la intersección de las calles Santiago del Estero y Córdoba. Personal policial acudió al lugar tras recibir el aviso sobre una persona que se encontraba atrapada en una estructura metálica.

Al arribar, los efectivos constataron que el adolescente tenía parte del cuerpo y la cabeza aprisionados entre los barrotes de un ventanal. Además, presentaba una herida sangrante.

Bomberos tuvieron que cortar la reja

Ante la imposibilidad de retirar al joven, se solicitó inmediatamente la intervención de los Bomberos Voluntarios.

Los rescatistas trabajaron sobre la estructura y cortaron parte de la reja para conseguir liberar al adolescente, quien finalmente pudo ser retirado del lugar.

Durante la inspección realizada en el comercio, los efectivos observaron que uno de los ventiluz se encontraba dañado. A partir de esa situación, los investigadores manejaban como hipótesis que el episodio podría estar relacionado con una presunta tentativa de robo.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Menores, desde donde se dispusieron las medidas correspondientes debido a que el involucrado tenía 17 años.

Según se informó, la Justicia determinó que no correspondía disponer su detención en ese momento. Finalmente, se ordenó notificar a la madre del adolescente para que se hiciera responsable del joven tras el procedimiento.