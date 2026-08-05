Localizaron a un niño de 7 años que no había regresado a su casa tras salir de la escuela

Un niño de 7 años que no había regresado a su casa fue localizado en un terreno baldío con abundante vegetación. Desplegaron un operativo de búsqueda que incluyó la utilización de un dron.
Un niño de 7 años que no había regresado a su casa tras salir de la escuela fue localizado este miércoles por la tarde en San Salvador, luego de un operativo desplegado por la Policía. El menor fue encontrado oculto en un terreno baldío ubicado en cercanías de su vivienda.
Según se informó, el niño había salido del establecimiento educativo junto a su padrastro y su hermana. Cuando se encontraban aproximadamente a cinco cuadras de la casa familiar, se produjo una discusión y el menor salió corriendo por la calle con rumbo desconocido.
Al llegar al domicilio, el padrastro informó lo ocurrido a la madre y ambos comenzaron a buscarlo. Al no obtener resultados, la mujer dio aviso a la Policía y realizó la correspondiente denuncia por la desaparición.
Operativo policial y utilización de un dron
Tras conocerse la situación, se activaron los protocolos de búsqueda en distintos sectores de la zona. Del procedimiento participó personal policial y también se utilizó un dron para ampliar el rastrillaje.
Finalmente, el niño fue localizado cerca de su domicilio, escondido entre la espesa vegetación de un terreno baldío. Tras confirmar que había sido encontrado, los efectivos comunicaron la novedad a su madre, quien todavía se encontraba realizando la denuncia policial.
La mujer regresó posteriormente a su vivienda y quedó nuevamente a cargo del menor. De esta manera, el operativo concluyó con el niño localizado y reunido con su familia.