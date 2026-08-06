El Senado debate la ley de propiedad privada sin el capítulo sobre tierras extranjeras

El Senado sesionará este jueves desde las 14 para debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo resolviera retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. La Libertad Avanza buscará avanzar con las reformas que permanecieron en la iniciativa, vinculadas con desalojos, expropiaciones y el manejo del fuego.

La decisión de eliminar los cambios sobre tierras rurales se confirmó este miércoles, a menos de 24 horas de la sesión. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, reunió a los senadores después de comprobar que no estaban garantizados los votos necesarios para aprobar ese apartado.

La propuesta retirada pretendía elevar del 15% al 25% el límite de tierras que podían quedar en manos extranjeras. La modificación había generado cuestionamientos de distintos sectores y también resistencias entre gobernadores que habitualmente acompañaron iniciativas del Gobierno.

El oficialismo buscará reunir el quórum

Con el capítulo de la Ley de Tierras fuera de discusión, el oficialismo y sus aliados deberán reunir el quórum necesario para comenzar la sesión y posteriormente conseguir los votos para aprobar el resto del proyecto.

La sesión tendrá además una particularidad: Victoria Villarruel no estará al frente del Senado, debido a que quedará transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia.

Antes de ingresar al tratamiento del proyecto, los senadores deberán resolver otro punto que podría resultar relevante ante una votación ajustada: la participación virtual de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama.

La senadora mendocina solicitó conectarse de manera remota debido a que cursa un embarazo de 32 semanas que le impide viajar en avión. El legislador catamarqueño, en tanto, realizó el mismo pedido mientras atraviesa una rehabilitación después de haber sido sometido a una operación de rodilla.

Villarruel autorizó previamente la posibilidad de que ambos participaran desde sus respectivas provincias por razones médicas, aunque la decisión definitiva deberá ser avalada por el cuerpo antes de comenzar el debate.

Qué propone el proyecto sobre el manejo del fuego

Uno de los capítulos que permanecerá en discusión contempla modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina el período de 60 años durante el cual actualmente existen restricciones para modificar el uso de superficies afectadas por incendios en bosques nativos, implantados y áreas naturales.

El proyecto mantiene, sin embargo, la obligación de realizar tareas destinadas a la restauración de los terrenos alcanzados por el fuego.

También propone eliminar una parte del artículo 22 de la Ley 26.815 que establece restricciones durante 30 años sobre terrenos incendiados ubicados en zonas agropecuarias o pastizales. La normativa vigente limita allí la realización de emprendimientos inmobiliarios, determinadas actividades agropecuarias y los cambios en el uso del suelo.

Los cambios previstos para los desalojos

Otro de los puntos centrales será la modificación del Código Civil y Comercial en materia de desalojos. El proyecto amplía las personas habilitadas para solicitar esa medida y establece que podrá hacerlo “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado”.

“El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil”, indica el texto que llegará al recinto.

La iniciativa contempla además un plazo de hasta diez días para ofrecer una solución habitacional cuando el procedimiento involucre a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores que se encuentren en situación de desamparo.

Expropiaciones y registros inmobiliarios

En materia de expropiaciones, el proyecto establece que la declaración de utilidad pública deberá ser interpretada de manera restrictiva. También incorpora el lucro cesante dentro de las indemnizaciones cuando sea una consecuencia “directa e inmediata” de la expropiación.

Asimismo, establece un límite máximo de 90 días para la denominada “ocupación temporánea anormal”, otra de las modificaciones incluidas dentro de la reforma impulsada por el Ejecutivo.

Finalmente, la iniciativa contempla la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que tendrá entre sus funciones administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria.

A través de ese sistema se buscará centralizar trámites vinculados con el pago de tasas y la obtención de informes, certificados y copias expedidas por los registros de la propiedad inmueble de las distintas jurisdicciones del país.