Prohibieron dos cremas desinflamantes tras el robo de más de 9.000 unidades

La ANMAT prohibió dos lotes de Átomo Desinflamante luego del robo de 9.100 unidades. Advirtieron que se desconoce su estado de conservación actual.
ANMAT prohibió dos lotes de Átomo Desinflamante en todo el territorio nacional luego de que la empresa titular informara el robo de 9.100 unidades que no habían sido comercializadas. La medida alcanzó a presentaciones de las versiones Forte y Clásico.
La decisión quedó establecida mediante la Disposición 4753/2026, en la cual el organismo dispuso específicamente la prohibición de uso, comercialización y distribución de las unidades involucradas.
La investigación administrativa comenzó después de una comunicación recibida por la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud. La firma Gramon Millet S.A. informó sobre un hecho delictivo ocurrido en las instalaciones de Dalban Pharma S.A., en su planta de Haedo, donde fueron sustraídos distintos medicamentos pertenecientes a terceros.
Cuáles son los productos prohibidos por ANMAT
Según detalló la disposición, uno de los productos alcanzados es ÁTOMO DESINFLAMANTE FORTE x 100 gramos, crema, lote 00023, con vencimiento 05/28. Del establecimiento fueron robadas 5.740 unidades correspondientes a ese lote.
El segundo producto es ÁTOMO DESINFLAMANTE CLÁSICO x 110 gramos, crema, lote 00214, con vencimiento 05/28. En este caso, fueron sustraídas 3.360 unidades.
De esta manera, la cantidad total de productos involucrados ascendió a 9.100 unidades. La prohibición no comprende indiscriminadamente a todas las presentaciones de las marcas, sino específicamente a los lotes individualizados por el organismo sanitario.
Los medicamentos no habían sido comercializados
Gramon Millet comunicó a la autoridad sanitaria que los productos fueron robados cuando ya se encontraban terminados. Además, aclaró que ninguno de los dos lotes había tenido comercialización previa.
La empresa también informó que los remanentes de esos productos fueron enviados a destrucción. ANMAT, por su parte, solicitó que se conservaran unidades de contramuestra ante la posibilidad de que resultara necesario realizar verificaciones posteriores.
En las actuaciones también fue incorporada una copia de la denuncia policial presentada por Dalban Pharma S.A. Allí quedó asentado que el robo ocurrió dentro de las instalaciones de la planta industrial y que entre los elementos sustraídos había mercadería de terceros que contrataban servicios de preparación, empaque y acondicionamiento.
Por qué ANMAT ordenó la prohibición
La medida fue adoptada debido a que las unidades robadas quedaron fuera de la cadena de comercialización autorizada y se desconoce en qué condiciones fueron almacenadas y conservadas después de su sustracción.
Ante esa situación, el Servicio de Fiscalización de Cadena de Comercialización consideró que no era posible acreditar la seguridad de los productos. Por ese motivo, recomendó impedir su utilización, venta y distribución para proteger a eventuales compradores y usuarios.
ANMAT fundamentó la decisión en las facultades que le permiten adoptar medidas preventivas y correctivas cuando se detectan factores de riesgo vinculados con la calidad y sanidad de medicamentos y otros productos bajo su competencia.
La disposición estableció, además, que la medida deberá ser comunicada a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.