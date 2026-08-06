Video: un futbolista murió tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido

Un futbolista de 24 años, falleció tras recibir una descarga durante una tormenta eléctrica en Tailandia. Otros 12 protagonistas resultaron heridos y fueron asistidos.
Un futbolista tailandés murió en pleno partido luego de que un rayo lo interceptara dentro del campo de juego. El delantero Sofwan Awae, que militaba en Yala FC murió en el acto. En tanto, otros 12 protagonistas resultaron heridos tras la abrupta caída del rayo en medio de una feroz tormenta. La terrorífica secuencia quedó registrada por la filmación de un celular de un hincha quien se encontraba al costado de la cancha.
Fuentes policiales locales confirmaron que el rayo cayó mientras se disputaba uno de los partidos de la Golok FA Cup de la tercera división tailandesa. Ocurrió en el estadio Santipap, ubicado en el municipio de Su-ngai Kolok, al sur de Tailandia.
El incidente tuvo lugar mientras se disputaba el tiempo de descuento, cuando se desató una sorpresiva tormenta eléctrica en los alrededores del estadio.
Bernama, jefe de policía Thun Sirikhunt informó que el joven futbolista de 24 años no soportó el alto voltaje recibido por la descarga del rayo y a pesar de los esfuerzos de los equipos médicos de emergencia quienes le realizaron tareas de RCP para salvarlo, no lograron hacerlo.
El video filmado por uno de los hinchas es estremecedor. Se ve claramente cuando el rayo cae a tierra e impacta en el campo de juego. Es tan grande el impacto, que el hincha baja por un segundo el celular, se escucha una especie de explosión y luego vuelve a enfocar lo que sucedía dentro de la cancha. Y allí se ve la corrida de varios de los compañeros de Awae que tratan de reanimarlo.
También se ve en el video, que otros futbolistas quedan tendidos en el piso. Es un momento desesperante. Los compañeros de equipo de Awae, lo ponen boca arriba e intentaron reanimarlo sin éxito.
Tras comprobarse la muerte de Awae dentro del campo de juego, personal médico trasladó a los heridos al Hospital Sungai Kolok. En su mayoría todos tailandeses. El único jugador extranjero que fue afectado por el rayo fue el malayo Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifit, quien regresó a su país para continuar su recuperación.
El Yala FC, donde se desempeñaba el jugador que resultó fallecido publicó un mensaje oficial en el que transmitió su pesar a sus familiares y allegados. Lo propio hizo la Federación Tailandesa de Fútbol quien publicó un comunicado enviando las condolencias "en este difícil momento que nos toca atravesar”, escribieron.