Detuvieron con 75 kilos de droga al suegro de Carlos Palacios, jugador de Boca

El suegro de Carlos Palacios, futbolista de Boca, quedó detenido en Chile durante un operativo contra el narcotráfico. El hombre, de 33 años, fue encontrado con aproximadamente 75 kilos de pasta base de cocaína y posteriormente quedó en prisión preventiva.

La detención se produjo durante la denominada “Operación Capitanes”, desarrollada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía Metropolitana Sur. El procedimiento estuvo dirigido contra la organización conocida como “Los Pájaros de La Legua”.

De acuerdo con los antecedentes difundidos, el sospechoso fue observado mientras descargaba la droga en un inmueble ubicado en la comuna de La Florida. Las posteriores diligencias permitieron secuestrar estupefacientes, armas de fuego y vehículos.

Por qué apareció mencionado el jugador de Boca

El nombre de Carlos Palacios tomó estado público porque uno de los vehículos presuntamente utilizados durante la maniobra estaría registrado a nombre del futbolista. Además, una de las propiedades allanadas se encontraba alquilada por su pareja, hija del detenido.

Sin embargo, el jugador de Boca no fue detenido, imputado ni formalizado en el expediente. Mediante un comunicado emitido por su equipo de prensa, negó estar vinculado con los hechos investigados.

“Su nombre no se encuentra involucrado en la causa ni en ninguna carpeta investigativa de la Policía de Investigaciones de Chile”, señaló el documento. También indicó que Palacios permanece en la Argentina y concentra su actividad en recuperarse de una lesión en el aductor.

El comunicado agregó que el futbolista se reserva el derecho de iniciar acciones legales por injurias, calumnias o difamación ante publicaciones que lo presenten como participante de la organización investigada.

La postura de la Fiscalía chilena

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, afirmó que por el momento no descartan ninguna línea investigativa. No obstante, aclaró que esa postura forma parte del procedimiento habitual y no implica que el jugador esté acusado.

“Nunca descartamos nada en ninguna investigación porque no sabemos qué antecedentes pueden aparecer en el futuro”, explicó el funcionario judicial al referirse a las próximas diligencias.

La Justicia chilena deberá determinar ahora el grado de responsabilidad del hombre detenido y reconstruir el origen y destino de la droga. Mientras tanto, Palacios continúa en la Argentina y trabaja para regresar al equipo de Boca después de la lesión que lo mantiene fuera de las canchas.