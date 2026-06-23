La consigna de que AGMER y CTERA ratifican su lucha por la educación y los salarios docentes volvió a quedar plasmada durante una entrevista realizada en el programa “GPS”, donde el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Abel Antivero, y el miembro de la junta ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, Marcelo Guagliardo, analizaron la situación que atraviesa la docencia entrerriana y nacional.

La presencia de ambos dirigentes se dio en un contexto marcado por un nuevo reclamo al Gobierno provincial para que convoque a una instancia de negociación salarial. Además, los referentes sindicales manifestaron su preocupación por el avance del proyecto de reforma previsional que se debate en Entre Ríos y que, según sostienen, tendría un fuerte impacto sobre los trabajadores de la educación.

La entrevista también coincidió con un momento especial para el principal sindicato docente de la provincia, que acaba de cumplir 45 años de trayectoria. Desde AGMER remarcaron que la fecha encuentra a la organización inmersa en una nueva etapa de defensa de los derechos laborales y previsionales de los docentes, en un escenario económico que consideran cada vez más complejo.

Reclamo salarial y paro provincial

Uno de los puntos centrales del planteo sindical es la falta de una nueva convocatoria a paritarias. Antivero recordó que el gremio viene reclamando una instancia formal de discusión luego de dos negociaciones que no lograron arribar a un acuerdo y tras la decisión del Ejecutivo provincial de otorgar aumentos mediante decreto.

“Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que nos convoque a discutir salario nuevamente después de dos paritarias que fracasaron y después de las que el gobierno da el aumento por decreto”, expresó el dirigente.

Según explicó, el incremento otorgado por la administración provincial resultó insuficiente para revertir el deterioro de los ingresos de los trabajadores. “Aún así, eso no alcanza porque fue un aumento del 3,5% que eso implica que sea un monto de 20.000 a 40.000 pesos, que es nada prácticamente y no resuelve la cuestión salarial”, afirmó.

Foto: Archivo Elonce.

En ese marco, AGMER impulsó un paro provincial de 24 horas acompañado por actividades de visibilización en distintos puntos estratégicos de la provincia. Entre ellas se incluyeron volanteadas sobre la Ruta Nacional 14, tanto en Concordia como en Gualeguaychú, y una concentración en el acceso al túnel subfluvial que conecta Paraná con Santa Fe.

El sindicato sostiene que la situación salarial se agravó durante los últimos meses. Antivero señaló que los docentes perdieron una porción significativa de su capacidad de compra y advirtió que las dificultades para afrontar los gastos cotidianos se profundizan.

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“Podemos hablar de que hemos perdido el 42% de capacidad del poder adquisitivo en función de la canasta básica total”, indicó. Además, agregó que la recomposición otorgada hasta el momento quedó muy por debajo de la evolución de los precios.

La preocupación por la reforma previsional

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el proyecto de reforma previsional impulsado en la provincia. Desde AGMER consideran que la iniciativa alteraría sustancialmente las condiciones de retiro de los trabajadores docentes y generaría consecuencias negativas tanto para los educadores como para el sistema educativo.

Antivero explicó que, si bien la propuesta no modifica formalmente la edad jubilatoria, sí introduce mecanismos que, en los hechos, obligarían a muchos trabajadores a continuar en actividad durante más tiempo o a afrontar una reducción significativa de sus ingresos.

“Tendría un impacto muy grande. Primero porque afectaría lo que son las condiciones laborales, afectaría lo que es lo que podemos llamar la calidad educativa”, sostuvo.

El dirigente utilizó un ejemplo concreto para ilustrar el problema. Señaló que un docente que reúna los requisitos para jubilarse podría verse obligado a continuar realizando aportes durante varios años más o, alternativamente, seguir trabajando hasta los 65 años.

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A su criterio, esta situación desconoce las particularidades de la tarea docente y las exigencias físicas y emocionales que implica el trabajo cotidiano en las aulas. “Nosotros tenemos datos, tenemos registros de que en las condiciones cercanas, las condiciones laborales cercanas a cuando uno se acerca a la edad jubilatoria, en el caso de los varones a los 54 y las mujeres a los 52, empiezan a deteriorarse lo que tiene que ver con lo físico e inclusive con lo psíquico”, afirmó.

Además, vinculó esa realidad con el incremento de los conflictos sociales que impactan en las escuelas y que, según señaló, terminan recayendo sobre los equipos docentes.

El respaldo de CTERA y la mirada nacional

Desde CTERA, Marcelo Guagliardo manifestó un respaldo explícito al reclamo que encabeza AGMER y sostuvo que la preocupación por las reformas previsionales no es exclusiva de Entre Ríos. “Lo vemos con absoluta preocupación”, expresó al referirse al proyecto en debate.

Para el dirigente nacional, existen antecedentes en distintas provincias y una tendencia general que apunta a revisar los regímenes jubilatorios especiales. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de avanzar en modificaciones que impliquen una pérdida de derechos para los trabajadores.

Foto: Archivo Elonce.

“Creemos que el modelo que representa hoy el gobierno nacional tiene como un aspecto a tocar que es muy sensible, que son los regímenes jubilatorios”, señaló. Guagliardo también recordó experiencias históricas que, según afirmó, dejaron consecuencias negativas para los trabajadores. “Vemos con mucha preocupación un retroceso en términos de derechos previsionales que pueden concluir en lo que conocimos en los '90, que fue la transferencias de las AFJP que tiene que ver con el futuro de los trabajadores”, sostuvo.

El integrante de la junta ejecutiva de CTERA destacó además el acompañamiento de la organización nacional a las medidas impulsadas por AGMER y valoró las acciones que se vienen desarrollando en la provincia para expresar el rechazo al proyecto.

Críticas al debate legislativo

Durante la entrevista, Antivero también cuestionó el desarrollo de las exposiciones realizadas en el marco del tratamiento legislativo de la iniciativa previsional. Según explicó, desde el gremio participaron de las instancias convocadas por el Senado provincial y presentaron argumentos técnicos para fundamentar su rechazo al proyecto.

Foto: Elonce.

El dirigente indicó que durante su presentación expusieron los efectos que tendría la reforma sobre las condiciones laborales, el sistema jubilatorio y particularmente sobre las mujeres trabajadoras, a quienes consideran entre las más perjudicadas por los cambios propuestos.

Asimismo, aseguró que los representantes sindicales refutaron distintos argumentos oficiales y presentaron documentación para cuestionar los fundamentos técnicos del proyecto.

“También explicamos técnicamente por qué el 82% móvil se pierde con gráficos y con casos testigos”, sostuvo. Antivero señaló además que, tras la exposición, los legisladores oficialistas no realizaron consultas sobre los planteos efectuados por el sindicato, mientras que las preguntas provinieron únicamente de sectores de la oposición.

Un diagnóstico crítico sobre la educación pública

En el tramo final de la entrevista, el secretario general de AGMER realizó un diagnóstico severo sobre la situación de la educación pública y las condiciones de trabajo de los docentes. “Estamos en un proceso de empobrecimiento total, de abandono por parte del Estado”, afirmó.

El dirigente vinculó esa situación con la eliminación o reducción de programas nacionales destinados al financiamiento educativo y mencionó particularmente el impacto que tuvo la interrupción del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Según indicó, la pérdida de esos recursos significó una disminución importante de los ingresos del sector y no logró ser compensada plenamente por las medidas adoptadas a nivel provincial.

Antivero sostuvo que el deterioro salarial se refleja en la vida cotidiana de miles de trabajadores de la educación y dejó una imagen que, según afirmó, se repite en toda la provincia. “Busquen si tienen agendado un docente y van a encontrar que el docente en su estado está vendiendo algo, está llevando una actividad económica precaria para poder resolver lo económico y para poder llegar a fin de mes”, expresó.