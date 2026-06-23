Reforma previsional: intendentes defendieron los recursos municipales y pidieron cambios

REDACCIÓN ELONCE
En una nueva jornada de análisis de la reforma previsional, intendentes entrerrianos expusieron ante senadores. Rosario Romero reclamó resguardar los recursos municipales, mientras que Adrián Fuertes cuestionó el aumento de aportes patronales y la delegación de facultades al Ejecutivo.
La reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos sumó este martes un nuevo capítulo en el Senado provincial, donde intendentes de distintos municipios participaron de las reuniones conjuntas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Durante la jornada, los jefes comunales expusieron sus posiciones sobre el proyecto y plantearon observaciones vinculadas al financiamiento de la Caja de Jubilaciones y al impacto que la iniciativa podría tener sobre las arcas municipales.
Entre las voces que tomaron la palabra estuvieron la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el presidente de la Liga de Intendentes Justicialistas e intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quienes coincidieron en la necesidad de revisar algunos puntos del texto enviado por el Poder Ejecutivo.
Si bien ambos manifestaron disposición a participar del debate y aportar propuestas, advirtieron sobre las consecuencias que podrían generar algunas de las medidas contempladas en la iniciativa.
Rosario Romero reclamó una mirada federal
Por su parte, Rosario Romero centró su exposición en la defensa de los recursos municipales y en la necesidad de fortalecer el federalismo fiscal. “Los municipios argentinos desde hace muchos años venimos padeciendo merma en los recursos de coparticipación. En estos últimos tres años, mucha más merma”, expresó la intendenta de Paraná.
En ese sentido, consideró que el déficit previsional no puede analizarse de manera aislada del contexto económico general ni de la reducción de recursos que reciben provincias y municipios.
“No nos parece justo que se afecten los recursos de los municipios aplicando esta ley, cuando el enorme déficit que tiene la Caja obedece a otras razones”, sostuvo.
Romero también señaló que los problemas previsionales son un fenómeno que atraviesa a numerosos países debido al aumento de la expectativa de vida y al envejecimiento de la población.
Fuertes cuestionó el aumento de los aportes patronales
Uno de los principales planteos realizados por Fuertes estuvo relacionado con el incremento de los aportes patronales que deberían afrontar los municipios.
“Plantear aumentar al 3% los aportes a municipios que ya venimos de una caída de la recaudación enorme, que no hemos tomado las decisiones que han provocado los déficits de la Caja, nos genera un perjuicio terrible”, sostuvo.
El intendente de Villaguay remarcó además que los gobiernos locales no son responsables de las causas que originaron la situación financiera del sistema previsional provincial. “No tenemos regímenes especiales, no hemos decidido la incorporación de empresas privatizadas a la Caja de Jubilaciones de la provincia”, afirmó.
Fuertes también expresó reparos sobre las facultades que el proyecto delega al Poder Ejecutivo. “La concesión de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo puede generar litigiosidad. La provincia ya ha tenido problemas de este tipo donde hemos terminado tratando de resolver un problema y se ha gastado más en honorarios profesionales que en la solución del problema”, advirtió.
“Las reformas deben hacerse con consensos”
La intendenta paranaense sostuvo que cualquier modificación al sistema jubilatorio debe contemplar acuerdos amplios y respetar los derechos adquiridos. “Los sistemas no se pueden rearmar agrediendo a la gente que ya ha adquirido derechos, que ya tiene expectativa de jubilación o que se está jubilando”, afirmó.
Además, respaldó la necesidad de introducir correcciones al proyecto para evitar conflictos jurídicos futuros. “Vinimos con una propuesta propositiva, pero a advertir que hay varios artículos que violan la no delegación de poderes de un Poder Legislativo hacia el Poder Ejecutivo. Eso hay que corregirlo”, remarcó.
La discusión por la reforma previsional continuará este miércoles con nuevas exposiciones ante los senadores.