AGMER celebró 45 años de historia gremial y ratificó sus reclamos salariales

AGMER conmemoró este martes sus 45 años de historia gremial con un acto realizado en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, donde dirigentes, militantes y delegaciones de los 17 departamentos de Entre Ríos se congregaron para celebrar el aniversario del gremio docente y ratificar sus reclamos en materia salarial y previsional.

La actividad se desarrolló en el contexto de la quinta semana de acampe que el gremio docente mantiene en el centro cívico de Paraná y en la antesala del paro provincial de 24 horas convocado para este miércoles en contra el proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura entrerriana.

El secretario general de AGMER Paraná, Manuel Gómez, destacó a Elonce la trayectoria de la organización gremial y el compromiso de quienes formaron parte de su construcción. “Nuestro gremio tiene una larga tradición de lucha, una historia con compañeras y compañeros que han aportado para que AGMER esté donde está hoy en nuestra comunidad”, expresó.

Defensa de la escuela pública

La secretaria gremial, Susana Cogno, sostuvo que el aniversario representa una oportunidad para reivindicar la historia de la organización y proyectar los desafíos futuros. “Para nosotros estar aquí abrazando nuestra historia y pensando en el futuro es muy importante”, afirmó. Además, remarcó que el gremio docente “ha sabido construir una visión democrática que sostiene a lo largo de toda su historia”.

AGMER renovó reclamos salariales en acto de conmemoración por 45 años de historia gremial

La dirigente señaló que la defensa de la escuela pública continúa siendo uno de los principales ejes de la organización. “Seguimos enseñando, resistiendo y soñando con un futuro mejor, defendiendo la escuela pública y los derechos de cada trabajador”, manifestó.

Delegaciones de toda la provincia

Por su parte, la secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, indicó a Elonce que la jornada reunió a representantes de los 17 departamentos entrerrianos, además de exsecretarios generales, exvocales del Consejo General de Educación y militantes históricos del sindicato.

“Hoy están representados los 17 departamentos de la provincia, junto a compañeros y compañeras que marcaron el camino de lucha de AGMER a lo largo de estos 45 años”, destacó.

Fimpel subrayó que el aniversario encuentra al gremio atravesando un conflicto salarial y una fuerte oposición al proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura provincial.

“Celebramos 45 años, pero 45 años de lucha. Nos encuentra en la calle, acampando y reclamando que el gobernador Rogelio Frigerio convoque a discutir salarios porque la urgencia es el hambre de los compañeros y compañeras”, sostuvo.

Reclamos y medidas de fuerza

Durante el acto, los dirigentes también ratificaron la continuidad de las acciones gremiales en rechazo a la reforma previsional impulsada por el Ejecutivo provincial. Según adelantaron, este miércoles se realizarán concentraciones y volanteadas en distintos puntos de Entre Ríos para expresar el rechazo a la iniciativa.

“Vamos a seguir visibilizando nuestro reclamo salarial y nuestro no a la reforma previsional”, señalaron desde el sindicato durante la jornada conmemorativa.