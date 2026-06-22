Agmer convocó al paro docente por aumento salarial y en rechazo a la reforma previsional

El paro docente convocado por AGMER se realizará este miércoles en toda la provincia, en reclamo de una recomposición salarial y de la reapertura de la negociación paritaria con el Gobierno de Entre Ríos.

La medida de fuerza fue confirmada a Elonce por la secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, quien sostuvo que la decisión fue adoptada por la Comisión Directiva Central ante la falta de respuestas oficiales en materia salarial y la ausencia de nuevas convocatorias al diálogo durante junio.

Fimpel afirmó que la situación salarial del sector docente atraviesa un momento complejo y cuestionó los aumentos otorgados por decreto. "Lo que tuvimos este año fue por decreto un aumento del 3,5%, cuando la inflación ya es del 16,7%, con una base que está en noviembre y una pérdida salarial que agrava cada vez más la situación", manifestó.

El pedido de una nueva paritaria

La dirigente gremial indicó que el principal reclamo consiste en retomar las negociaciones salariales. "Estamos reclamando una paritaria donde se pueda dialogar de verdad con el Gobierno, que no sea algo unilateral", sostuvo.

Además, recordó que los docentes rechazaron propuestas anteriores por incluir sumas no remunerativas. "No podemos aceptar montos en negro. Son inconstitucionales y no impactan ni en la Caja de Jubilaciones ni en la obra social", afirmó.

Fimpel cuestionó además que, tras el rechazo sindical, el Gobierno decidiera cerrar la discusión sin avanzar en nuevas instancias de negociación.

Agmer anunció un paro para este miércoles

Preocupación por el deterioro económico

La secretaria adjunta de AGMER aseguró que el deterioro del poder adquisitivo se refleja en la realidad cotidiana de los trabajadores de la educación. "El nivel de endeudamiento que hay del salario docente, tanto del activo como del jubilado, es preocupante porque ha crecido exponencialmente", indicó.

También advirtió sobre el incremento del pluriempleo entre los trabajadores del sector. "La sobrecarga laboral que están teniendo los docentes es alarmante. Ni siquiera teniendo dos puestos de trabajo o emprendimientos particulares se alcanza para llegar a mitad de mes", sostuvo.

Paro y movilización

La medida de fuerza coincidirá con la continuidad del acampe que organizaciones sindicales mantienen en Plaza Mansilla, en rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Ejecutivo entrerriano.

Además, señaló que la jornada incluirá movilizaciones convocadas por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. "El miércoles nos encuentra el paro en ese contexto de acampe y de movilizaciones que se van a desarrollar en diferentes localidades", detalló.

Rechazo a la reforma previsional

Otro de los ejes del reclamo docente está vinculado al proyecto de reforma previsional que actualmente se debate en la Legislatura provincial.

Desde AGMER reiteraron su oposición a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. "Estamos en un contexto de lucha para la no reforma de nuestro régimen previsional porque entendemos que es regresiva en materia de derechos", expresó la dirigente.

Asimismo, aseguró que las modificaciones propuestas tendrían consecuencias tanto para trabajadores activos como para jubilados. "Afecta a quienes ya están jubilados y a quienes se van a jubilar en el futuro", sostuvo.

La medida de fuerza del miércoles se desarrollará en un escenario marcado por los reclamos salariales, la discusión previsional y la continuidad de las acciones impulsadas por distintos sectores sindicales y sociales de la provincia.