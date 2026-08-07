Quini 6 cumple 38 años con un pozo récord de $20.000 millones

El Quini 6 cumple 38 años y prepara para este domingo 9 de agosto un sorteo aniversario con el pozo más elevado de su historia. La Lotería de Santa Fe estimó que habrá alrededor de $20.000 millones en juego, luego de que las principales modalidades quedaran vacantes en la última edición.

Uno de los mayores atractivos estará en el Siempre Sale, que tendrá un premio equivalente a US$3 millones, libres de impuestos. Sin embargo, desde la organización aclararon que el eventual ganador no recibirá dólares, sino el equivalente correspondiente en moneda argentina.

Para establecer el monto definitivo se utilizará como referencia el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina al cierre de este viernes 7 de agosto. La cifra expresada en dólares fue utilizada para dimensionar la magnitud del premio especial preparado para el aniversario.

Cuánto habrá en juego en el Quini 6

El pozo acumulado será distribuido entre las distintas modalidades. El Tradicional – Primer Sorteo tendrá aproximadamente $6.900 millones, mientras que La Segunda pondrá en juego otros $4.200 millones.

En la Revancha habrá unos $2.400 millones y el Pozo Extra alcanzará los $200 millones. A estos importes se agregará el premio especial del Siempre Sale, equivalente a US$3 millones y que será pagado íntegramente en pesos.

Esta última modalidad garantiza que haya uno o más ganadores. En caso de registrarse varios apostadores con la cantidad necesaria de aciertos, el premio correspondiente será distribuido según las reglas habituales del juego.

Quini 6: 38 años desde el primer sorteo

La fecha tendrá además un fuerte componente simbólico. El primer sorteo del Quini 6 se realizó el 9 de agosto de 1988, por lo que la jugada del próximo domingo coincidirá exactamente con el 38º aniversario de aquel debut.

Desde entonces, el tradicional juego organizado por la Lotería de Santa Fe se extendió a agencias de distintas provincias y se convirtió en una de las propuestas de azar más populares del país.

Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe y responsable del producto, explicó que la decisión de comunicar el valor del Siempre Sale en dólares tuvo como objetivo facilitar la comprensión de la dimensión alcanzada por el premio. “Es la unidad de medida que hoy mejor le permite a la gente entender la magnitud de lo que está en juego”, señaló.

El premio se abonará íntegramente en pesos

El funcionario insistió en que la referencia en moneda estadounidense no implica que el ganador vaya a cobrar en dólares. El premio será entregado íntegramente en pesos argentinos, según la cotización definida previamente para la jugada.

El sorteo aniversario llegará además después de una edición en la que ninguno de los principales pozos encontró dueño. Esa situación permitió acumular las cifras y alcanzar el monto récord estimado para el domingo.

La Lotería de Santa Fe acompañó la celebración con una campaña nacional enfocada tanto en los 38 años de trayectoria del Quini 6 como en la magnitud de los premios que estarán disponibles.

Esperan una fuerte participación

Actualmente, el Quini 6 registra alrededor de 2,7 millones de apuestas semanales, según los datos difundidos por la organización. La expectativa es que el atractivo del aniversario y los pozos acumulados provoquen un incremento de la participación.

Las agencias oficiales de todo el país se preparan así para una de las jornadas con mayor expectativa de los últimos años, especialmente por el monto disponible en las distintas modalidades, comunicó La Nación.

Con $20.000 millones estimados en premios, todas las categorías principales acumuladas y un Siempre Sale equivalente a US$3 millones, el domingo 9 de agosto el Quini 6 celebrará sus 38 años con el mayor pozo de su historia.