Tornado azotó una zona de Brasil fronteriza con Argentina: un muerto, cinco heridos y más de 2.300 evacuados

Un tornado y un fuerte temporal en Brasil dejaron al menos una persona muerta, cinco heridas y más de 2.300 evacuadas en el estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay. Las tormentas provocaron daños en viviendas, establecimientos educativos, edificios públicos y redes eléctricas.

De acuerdo con la información difundida por la Defensa Civil, las consecuencias del fenómeno se extendieron por al menos 114 municipios. En algunos sectores, las ráfagas superaron los 130 kilómetros por hora y provocaron importantes destrozos.

Novo Hamburgo estuvo entre los municipios más afectados por el temporal. Allí, unas 480 personas tuvieron que abandonar sus viviendas como consecuencia de los daños y buscar refugio mientras avanzaban las tareas de asistencia, según publicó MDZ.

Confirmaron la formación de un tornado

Uno de los episodios de mayor intensidad ocurrió en Pedro Osório, en el sur de Rio Grande do Sul. La Defensa Civil confirmó que en esa zona se produjo un tornado durante el avance del sistema de tormentas.

🌪🇧🇷 Se registra un tornado en el sur de Brasil 😱 El fenómeno meteorológico ocurrió en el estado de Rio Grande do Sul (sur). El suceso fue confirmado por el Cuerpo de Bomberos Militar y por la Defensa Civil estatal. 🏚 Los equipos de la Defensa Civil están evaluando los daños… pic.twitter.com/5SiD0QgPGR — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 7, 2026

Según explicaron las autoridades, el fenómeno estuvo asociado a una supercélula, un tipo de tormenta de gran intensidad caracterizada por una corriente ascendente rotatoria y capaz de producir fuertes ráfagas, granizo de gran tamaño y tornados.

El paso del sistema meteorológico también provocó inconvenientes en servicios esenciales. El tendido eléctrico sufrió daños en distintos puntos del estado y las autoridades desplegaron operativos para asistir a los damnificados y evaluar las consecuencias.

Tornado Alley in Brazil is more active than ever. Time to storm chasers get down there to see it in person. pic.twitter.com/qLLil76Plm — Smoking Jaguar 🐆 (@OncaMbl) August 7, 2026

Otros estados de Brasil permanecieron bajo alerta

Mientras continuaban las tareas de asistencia en Rio Grande do Sul, la situación meteorológica mantenía bajo vigilancia a otras regiones del sur y sudeste de Brasil ante la posibilidad de que se registraran nuevos fenómenos severos durante el fin de semana.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) emitió diferentes niveles de alerta para zonas de Santa Catarina, Paraná, San Pablo y Río de Janeiro. Los avisos contemplaron la posibilidad de tormentas intensas, fuertes vientos y otros fenómenos asociados a la inestabilidad.

Today, a tornado captured on camera in the rural area of Pedro Osório, Rio Grande do Sul (RS), Brazil. pic.twitter.com/l4Je1bDodY — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 7, 2026

Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las precauciones y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales mientras continuaba el monitoreo de la evolución del sistema.

Rio Grande do Sul atravesó durante los últimos años distintos episodios meteorológicos de gran magnitud. Tras este nuevo temporal, los organismos de emergencia continuaban con las tareas de asistencia a las familias afectadas y el relevamiento de los daños ocasionados en los municipios alcanzados.