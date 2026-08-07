Condena contra Meta: deberá pagar US$567 millones por “los daños causados a menores”

Un tribunal del estado de Nuevo México, Estados Unidos, condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños que sus plataformas habrían causado en la salud mental de niños y adolescentes. La resolución también obliga a la empresa a modificar el funcionamiento de Facebook e Instagram.

El juez consideró que la compañía creó una “molestia pública” mediante las características de sus redes sociales y estableció una serie de medidas destinadas a proteger a los usuarios menores de edad. El fallo se conoció durante la segunda etapa de un proceso judicial iniciado por las autoridades estatales.

Entre las modificaciones ordenadas aparecen límites mensuales para el uso de las plataformas por parte de adolescentes y restricciones en el envío de notificaciones. También deberán reforzarse los controles sobre los contactos que los adultos puedan establecer con menores.

Las medidas que deberá implementar la compañía

La sentencia dispone mayores salvaguardias para los chatbots de inteligencia artificial y una revisión más rigurosa de las denuncias relacionadas con abuso sexual infantil. El objetivo es reducir los riesgos que enfrentan los menores mientras utilizan los servicios digitales.

Las disposiciones alcanzan principalmente a Instagram y Facebook, dos de las plataformas más importantes de Meta. Su aplicación dependerá del desarrollo del proceso judicial, debido a que la compañía anticipó que apelará la resolución.

El fallo corresponde a la segunda fase de un juicio que la empresa perdió en marzo. En aquella instancia, un jurado había ordenado el pago de otros 375 millones de dólares en sanciones civiles por infringir la legislación estatal de protección al consumidor.

La respuesta de Meta tras la condena

La Justicia determinó en la primera etapa que la compañía había brindado información engañosa sobre la seguridad de Facebook e Instagram para los niños. La nueva resolución avanzó sobre los daños atribuidos a las plataformas y las medidas necesarias para prevenirlos.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, calificó la decisión como “una victoria” para las familias preocupadas por los efectos de las redes sociales. Además, sostuvo que los niños merecen desarrollarse dentro de un entorno digital más seguro.

Por su parte, Meta confirmó que apelará la sentencia y defendió sus políticas de protección para adolescentes. Un portavoz aseguró que la empresa continuará respondiendo ante acusaciones que, según afirmó, “tergiversan los hechos”.