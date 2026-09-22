Starship intentará hacer historia con su primer vuelo orbital: cuándo despega y cómo verlo

Starship intentará hacer historia con su primer vuelo orbital el próximo lunes 28 de septiembre, cuando SpaceX lleve adelante el Flight 14 desde sus instalaciones de Starbase, en el sur de Texas, Estados Unidos. Por primera vez, la compañía buscará colocar la etapa superior de su gigantesco sistema espacial en órbita alrededor de la Tierra.

De acuerdo con lo informado por El Litoral, el lanzamiento está previsto para una ventana de 75 minutos que comenzará a las 8:15 de la mañana del Este de Estados Unidos, las 9:15 de Argentina. La misión permanece sujeta a la aprobación regulatoria correspondiente, además de las condiciones técnicas y meteorológicas necesarias para concretar el despegue.

Será el vuelo de prueba número 14 de Starship, pero tendrá una diferencia fundamental respecto de los anteriores: las primeras 13 misiones utilizaron trayectorias suborbitales. Ahora, SpaceX pretende ingresar en una nueva fase del desarrollo del vehículo al mantener la nave en órbita durante varias horas.

Qué hará Starship en su primer vuelo orbital

Si el vuelo se desarrolla según lo previsto, la etapa superior alcanzará una altura aproximada de 275 kilómetros y completará unas seis vueltas alrededor de la Tierra. La misión tendrá una duración cercana a las diez horas, muy superior a la de los ensayos anteriores.

Una vez completado el recorrido orbital, Starship deberá realizar una maniobra para iniciar su regreso, reingresar a la atmósfera terrestre y terminar con un amerizaje controlado en el océano Pacífico, al oeste de Chile. Esta secuencia permitirá obtener nuevos datos sobre el comportamiento del vehículo durante un vuelo orbital completo.

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SpaceX considera que alcanzar la órbita permitirá avanzar hacia una nueva etapa en el objetivo de desarrollar un sistema completa y rápidamente reutilizable. Starship está pensado para transportar grandes cargas y, en el futuro, participar en misiones tripuladas hacia la Luna y Marte.

El Super Heavy y una misión de casi diez horas

El sistema está compuesto por dos grandes elementos. El primero es Super Heavy, el enorme propulsor encargado de proporcionar el impulso inicial. Sobre él se encuentra la nave Starship, que continuará el viaje después de la separación. En conjunto, el vehículo alcanza aproximadamente 124 metros de altura.

Super Heavy tendrá una misión mucho más breve que la etapa superior. Tras impulsar a Starship y separarse, iniciará su descenso y, si todo ocurre según el plan de vuelo, amerizará en el Golfo de México unos siete minutos después del despegue. En esta misión no está previsto intentar su captura con los brazos mecánicos de la torre.

Mientras tanto, Starship continuará hacia el espacio para cumplir otro de los grandes objetivos del Flight 14: transportar y desplegar satélites de nueva generación destinados a ampliar la red de internet satelital de SpaceX.

Starship llevará 26 satélites Starlink V3

La nave transportará 26 satélites Starlink V3, que SpaceX planea incorporar a su constelación operativa. Será la primera misión destinada a colocar unidades de esta nueva generación en órbita para que posteriormente puedan brindar servicio.

Los nuevos satélites fueron diseñados con mayor capacidad que las generaciones anteriores. SpaceX prevé utilizar precisamente la capacidad de carga de Starship para acelerar su despliegue y ampliar el rendimiento de Starlink durante los próximos años.

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El Flight 14 tendrá así un doble desafío: demostrar que Starship puede realizar una misión orbital prolongada y, al mismo tiempo, comenzar a utilizar el gigantesco vehículo para transportar cargas operativas al espacio.

A qué hora despega y cómo ver Starship en vivo

Para quienes quieran seguir el lanzamiento desde Argentina, la ventana comenzará el lunes 28 de septiembre a las 9:15. El despegue podrá producirse en cualquier momento dentro de los 75 minutos previstos, siempre que las condiciones permitan avanzar con la cuenta regresiva.

La misión podrá seguirse mediante la transmisión oficial de SpaceX, que ofrecerá la cuenta regresiva, el lanzamiento y las principales etapas del vuelo.