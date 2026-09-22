Paritaria docente: gremios consideraron "insuficiente" la nueva oferta y la llevarán a las bases

La paritaria docente en Entre Ríos sumó este martes una nueva propuesta salarial del Gobierno provincial, pero los cuatro gremios que participaron de la audiencia coincidieron en una primera evaluación: la mejora fue considerada insuficiente. AGMER, AMET, UDA y Sadop llevarán ahora el ofrecimiento a sus bases y la negociación continuará el próximo lunes.

La oferta mantuvo el 3,5% de aumento con los haberes de septiembre y agregó dos tramos: 1,5% con los salarios de noviembre y 2% en diciembre. Los incrementos serán remunerativos y la base de cálculo se actualizará mensualmente, por lo que tendrán incidencia también sobre el próximo aguinaldo.

A la salida de la Secretaría de Trabajo, los representantes sindicales coincidieron en que esperaban una recomposición mayor. Sin embargo, ninguno adelantó una decisión definitiva: las asambleas, delegados y congresos tendrán ahora la palabra antes de regresar a la mesa de negociación.

Los representantes docentes.

AGMER: “Consideramos que es insuficiente, no alcanza”

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, sintetizó la propuesta recibida: “El Gobierno sostiene el 3,5% con haberes de septiembre, agrega, ante el pedido nuestro de la instancia anterior, 1,5% con haberes de noviembre y 2% con haberes de diciembre”.

La conclusión inicial del principal sindicato docente fue contundente. “Consideramos que es insuficiente, que no alcanza”, afirmó Antivero ante Elonce. Por ese motivo, AGMER solicitó autorización para desarrollar asambleas y llevar la oferta a las escuelas antes de su Congreso Extraordinario, convocado para el viernes 25 en Paraná.

Abel Antivero.

El dirigente defendió la consulta a los trabajadores y recordó los rechazos anteriores. “No es un capricho nuestro, sino que estamos respondiendo a la verdadera necesidad y demanda de las bases de los trabajadores de la educación”, expresó. Según explicó, el sindicato necesita conocer “el pulso verdadero” de lo que piensan los docentes frente a la situación económica.

El reclamo para que Economía participe de la paritaria

Antivero volvió además sobre el pedido para que el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, participe de las discusiones. Argumentó que las propuestas oficiales son justificadas habitualmente en función de la recaudación y del margen financiero disponible para afrontar incrementos salariales.

“Siempre el justificativo y el fundamento de los miembros paritarios del Gobierno ha sido que, de acuerdo a la recaudación fiscal, se ha traído determinada propuesta y que es el máximo esfuerzo”, señaló. También sostuvo que existen consultas vinculadas a códigos de liquidación para las cuales consideran necesaria la presencia de las autoridades económicas.

El secretario general de AGMER vinculó el planteo con declaraciones realizadas tanto por Boleas como por el gobernador Rogelio Frigerio respecto de los recursos provinciales. Para el gremio, sostuvo, es necesario conocer de primera mano cómo las condiciones fiscales se traducen en la política salarial. “Consideramos que la persona ideal es el mismo ministro de Economía”, insistió.

AMET esperaba “una propuesta mucho más superadora”

Desde AMET, el secretario adjunto Fabián Monzón expresó una evaluación similar. “Pensábamos tener una propuesta mucho más superadora”, reconoció tras finalizar la audiencia. No obstante, confirmó que el ofrecimiento será sometido a consideración de los trabajadores.

Fabián Monzón.

El gremio técnico realizará asambleas durante el miércoles en el turno noche y el jueves en los turnos mañana y tarde. Además, solicitó al Ejecutivo provincial un simulador salarial que permita conocer cómo se trasladarían concretamente los porcentajes ofrecidos a los recibos de sueldo.

“Hemos pedido al Gobierno que nos haga llegar un simulador para poder evaluar en las asambleas y que las bases realmente definan si aceptarían o no”, explicó Monzón. El dirigente agregó que, aunque el eje central de esta instancia fue salarial, AMET volvió a plantear la continuidad de las comisiones paritarias vinculadas con infraestructura y nomenclador.

UDA valoró la mejora, pero advirtió que “no alcanza”

La secretaria adjunta de UDA, Marina Irigoitia, reconoció que el nuevo ofrecimiento significó un avance respecto de la propuesta anterior. Sin embargo, aclaró que para el sindicato la recomposición todavía no responde a las expectativas planteadas en la negociación.

“Hemos recibido una propuesta un poquito más superadora. Valoramos el esfuerzo de la patronal, pero claramente no alcanza, no es suficiente”, manifestó Irigoitia luego del encuentro.

Marina Irigoitia

Al igual que las demás organizaciones, UDA evitará adoptar una resolución sin consultar previamente a los trabajadores. “Serán las bases las que definirán de alguna manera si se acepta o no”, remarcó la dirigente sobre el mecanismo que seguirá el sindicato.

Sadop: “Acordamos todos declararla insuficiente”

Alejandra Frank, secretaria general de Sadop Entre Ríos, explicó que la modalidad de consulta será diferente en el sector privado. Como el sindicato no puede desarrollar asambleas dentro de las instituciones sin autorización de los empleadores, el análisis se realizará a través de sus delegados.

“Vamos a llevar esta propuesta a través de los delegados y delegadas de las escuelas públicas de gestión privada”, indicó Frank a Elonce. Tras esa instancia, el sindicato llevará una respuesta a la próxima audiencia.

Alejandra Frank

La dirigente reveló además que durante un cuarto intermedio los representantes de las cuatro organizaciones intercambiaron posiciones sobre el nuevo esquema salarial. “Estuvimos debatiendo las distintas propuestas y acordamos todos declararla insuficiente”, confirmó.

La negociación continuará el lunes

La audiencia de este martes fue la segunda instancia de esta etapa de la negociación. La semana pasada, el Gobierno había ofrecido un incremento remunerativo del 3,5%, propuesta que no obtuvo aceptación sindical. La discusión continuó ahora con la incorporación de los tramos de noviembre y diciembre.

Paritaria docente: para los gremios la oferta es "insuficiente" pero la discutirán con las bases

La tensión salarial arrastra antecedentes durante el año. AGMER reclamó en agosto la reapertura de la paritaria y sostuvo entonces que los ingresos docentes habían perdido poder adquisitivo frente a la inflación. El sindicato había pedido una recomposición que permitiera recuperar esa diferencia.

Ahora la discusión volverá a las escuelas. AGMER llegará al Congreso del viernes con los mandatos surgidos de las asambleas; AMET realizará sus consultas entre miércoles y jueves; UDA también pondrá el ofrecimiento a consideración de sus bases y Sadop recurrirá a sus delegados.

La próxima escena volverá a desarrollarse en la Secretaría de Trabajo. Según confirmó Frank, la nueva audiencia fue prevista para el lunes a las 11. Allí los cuatro sindicatos llevarán las respuestas de los docentes y el Gobierno conocerá formalmente si la mejora ofrecida permite avanzar hacia un acuerdo o si la negociación salarial deberá continuar.