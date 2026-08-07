San Benito Paraná va por la clasificación tras el 3-0: “Estamos a la altura”

REDACCIÓN ELONCE
San Benito Paraná recibirá a Unión de Crespo después del contundente triunfo conseguido en la ida. Daiana Romero y Emilia Grether dialogaron con Elonce sobre la revancha y advirtieron que deberán afrontar el encuentro sin confiarse por la ventaja.
San Benito Paraná afrontará este sábado un partido decisivo por el Torneo Regional Federal Amateur Femenino cuando se mida nuevamente con Unión de Crespo, luego de imponerse por 3-0 como visitante en el encuentro de ida. Daiana Romero y Emilia Grether anticiparon en "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, cómo llegará el equipo a la revancha y coincidieron en que la diferencia obtenida no deberá modificar el planteo.
El conjunto paranaense consiguió una importante ventaja frente al actual campeón de Paraná Campaña gracias a los tantos de Romero, Antonela Garzón y Grether. Sin embargo, dentro del plantel evitaron considerar resuelta la serie. “Nada está dicho, son 180 minutos, tenemos que jugar mañana, hay que estar concentrada y no pensar en ese 3 a 0”, sostuvo Romero.
La revancha se disputará desde las 16 en la cancha número 2 del predio de la Liga Paranaense de Fútbol. San Benito llegará con un margen considerable: podrá avanzar con un empate e incluso perdiendo por una diferencia de hasta dos goles. Aun así, las futbolistas remarcaron que Unión saldrá a buscar revertir la eliminatoria.
La ventaja y la necesidad de empezar de cero
Romero consideró fundamental no ingresar al campo pensando en el resultado conseguido durante los primeros 90 minutos. “Sabemos que va a ser un partido muy duro donde Unión va a ir a buscar el resultado y nosotros tenemos que estar preparados para eso”, expresó.
La futbolista también habló sobre las aspiraciones del equipo en el Regional Federal Amateur y destacó la preparación realizada para afrontar la competencia. “Nos preparamoshace hace mucho tiempo, es un objetivo nuestro”, señaló. Y agregó: “Nos preparamos mucho para esto y vamos a tratar de dejar al club lo más alto”.
Cuando fue consultada sobre hasta dónde puede llegar San Benito en el certamen, Romero fue contundente: “Estamos a la altura”. El objetivo inmediato, no obstante, será superar el cruce ante Unión antes de comenzar a analizar los potenciales adversarios de las próximas instancias.
Emilia Grether y su llegada al plantel
Por su parte, Emilia Grether contó cómo fue su incorporación al equipo durante este año. La futbolista oriunda de Gualeguay había enfrentado anteriormente a San Benito y su rendimiento despertó el interés del cuerpo técnico. Posteriormente recibió una propuesta para sumarse al plantel y terminó aceptándola.
Grether reconoció que su primera respuesta había sido negativa debido a las dudas que tenía sobre su futuro personal y académico. “Mi primer respuesta fue no, porque no sabía que iba a hacer de mi vida el año que viene. Además que me había ido vivir a Buenos Aires por mi carrera”, recordó.
La atacante también valoró especialmente la recepción que tuvo desde su llegada. “No, la verdad que desde el momento cero fue siempre me recibieron bien”, afirmó. Sobre la convivencia dentro del plantel, añadió: “Todos son un grupo, todos son familia”. Y completó: “Hay mucha integración por todos lados, entonces es complicado no sentirse parte en algún punto”.
Los goles que marcaron la diferencia
Las protagonistas también recordaron las conquistas del encuentro de ida. Romero convirtió el primer tanto con un remate de larga distancia, mientras que Antonela Garzón amplió la ventaja. Grether, que ingresó durante el segundo tiempo, fue la encargada de establecer el 3-0 definitivo.
Sobre su gol, Grether explicó: “Como venía, le pegué y encontré el arco”. La delantera contó además que se siente cómoda ocupando el centro del ataque y aprovechando especialmente su juego aéreo. “Me gusta cabecear”, reconoció al describir algunas de sus principales características.
La exigencia para San Benito no terminará con el encuentro del sábado, ya que el plantel también deberá afrontar un compromiso por la competencia local durante el domingo. Las jugadoras destacaron que cuentan con una preparación física importante y con un plantel amplio para responder ante la seguidilla.
El respaldo de las juveniles y el mensaje a los hinchas
Grether remarcó que las futbolistas más jóvenes representan una alternativa importante para el cuerpo técnico. “Tenemos un grupo juvenil que nos respalda. En el caso de que alguna sufra una carga cualquiera de los dos partidos, tenemos unas juveniles que están ahí esperando esperando para entrar”, manifestó.
Romero coincidió y destacó la cantidad de variantes disponibles: “Tenemos un plantel muy amplio también con jugadoras juveniles que ya han hecho su arma en la liga y también en el Regional”. Esa amplitud permitirá administrar esfuerzos en un fin de semana con dos compromisos consecutivos.