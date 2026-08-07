Nicolás Tagliafico deslizó que el Mundial 2026 fue el último para él: “Ya no me da para otro”

Nicolás Tagliafico puso en duda su presencia en el Mundial 2030 y reconoció que la reciente Copa del Mundo 2026 probablemente haya sido la última de su carrera con la Selección argentina. El lateral explicó que piensa especialmente en las exigencias físicas que implicaría prepararse durante los próximos cuatro años.

“Lo valoré mucho más, quizás porque fue el último. Creo que fue el último, ya no me da para otro”, manifestó Tagliafico durante una transmisión en vivo. Su declaración se conoció luego de la renuncia de Nicolás Otamendi a la Selección y en momentos en los que varios integrantes de la generación campeona del mundo comenzaron a analizar su futuro.

El futbolista, que cumplirá 34 años, aclaró que no estaba anunciando su retiro profesional. Su reflexión estuvo centrada específicamente en la posibilidad de sostener el nivel necesario para competir nuevamente en una Copa del Mundo dentro de cuatro años.

“Físicamente no me da”

Tagliafico explicó que una de las principales cuestiones que deberá evaluar será hasta qué momento podrá competir al máximo nivel.

En ese sentido, planteó el dilema que atraviesan muchos futbolistas cuando ingresan en la etapa final de sus carreras: retirarse en un buen momento o continuar hasta que el rendimiento determine la pérdida de protagonismo.

“Son cosas muy duras y hay que tomárselas con calma”, reconoció el defensor argentino al analizar ese escenario.

También explicó que disputar un Mundial no supone únicamente prepararse durante las semanas anteriores al torneo, sino desarrollar un proceso de varios años.

Una preparación que comienza años antes

“No crean que se trabaja solo en un mes. No es que te enfocaste solamente en el mes del Mundial. Esto se trabaja en tres años y medio”, afirmó.

Tagliafico: "Creo que fue mi último Mundial, no me da para otro" 😢 El defensor lateral habló en su cuenta de Twitch y dijo que posiblemente el del 2026 haya sido su última Copa del Mundo 🏆 Aunque, con una sonrisa, deslizó: "Quiero seguir el ejemplo del Pupi (Zanetti) con… pic.twitter.com/zyzYW2T8tB — Diario Olé (@DiarioOle) August 7, 2026

Según explicó Tagliafico, una vez terminada una Copa del Mundo, los jugadores que aspiran a disputar la siguiente comienzan inmediatamente a planificar cómo quieren llegar desde el punto de vista deportivo y físico.

“Después del último Mundial uno empieza a enfocarse y dice: ‘Bueno, en lo deportivo cómo quiero llegar, físicamente cómo quiero llegar’. Esto se arranca desde antes”, señaló.

El lateral reconoció además que aceptar el paso del tiempo representa uno de los aspectos más difíciles de la carrera profesional. “La carrera del futbolista es corta y uno piensa: ‘Que no llegue más la última etapa’, pero llega. Hay que tomárselo con calma y saber que uno dio todo”, expresó.

No piensa retirarse todavía

Pese a sus dudas respecto del Mundial 2030, Tagliafico dejó en claro que no estaba anunciando su despedida del fútbol.

El defensor señaló que todavía pretende continuar jugando y mencionó como referencia a Javier “Pupi” Zanetti, quien extendió su carrera profesional hasta los 40 años.

La incógnita, por lo tanto, quedó centrada en la Selección y especialmente en la posibilidad de afrontar la extensa preparación necesaria para llegar en condiciones a otra Copa del Mundo.

Tagliafico habló de la final perdida con España

El futbolista también analizó la derrota de Argentina por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Pese a la frustración por no conseguir un nuevo título, Tagliafico pidió valorar el recorrido realizado por el equipo. “La dorada ya la tenemos y acá está. Hay que estar orgulloso del Mundial que se hizo. No es fácil llegar a dos finales seguidas ni tener dos medallas y hay que darle importancia”, sostuvo.

El defensor reconoció, además, la superioridad española en el partido decisivo. Según contó, la Selección llegó a la final con un fuerte desgaste acumulado.

“Llegamos agotados física y mentalmente. España jugó muy bien y fue un merecido ganador. Nosotros lo hicimos mal”, admitió.

“La vara quedó alta”

Más allá del resultado, Tagliafico destacó la actitud que mantuvo el equipo argentino durante el encuentro. “Nos tenemos que quedar con esa alma que nunca dejó de intentar. Fue una locura”, expresó.

"LA DORADA YA LA TENEMOS. HAY QUE ESTAR ORGULLOSO DEL MUNDIAL QUE SE HIZO" 🇦🇷❤️ Nico Tagliafico, en vivo en su canal de Twitch, contó qué significó la medalla de plata y el valor que tiene para él y para el equipo pic.twitter.com/Xlwqz7fl52 — Diario Olé (@DiarioOle) August 7, 2026

A partir de allí, el lateral planteó uno de los grandes desafíos que tendrá la Selección de cara al próximo ciclo: renovar progresivamente el plantel después de varios años de protagonismo internacional.

“Te queda esa sensación de que la vara quedó alta. Es difícil, ya tiene que haber recambio. Van a venir jugadores nuevos, no va a ser fácil mantener ese nivel”, analizó.

Tagliafico también reflexionó sobre la derrota y consideró que forma parte del recorrido deportivo de un equipo acostumbrado durante los últimos años a disputar las principales instancias internacionales.

“Hay que saber perder”, sostuvo. Y concluyó: “Lamentablemente, en el fútbol se puede ganar o se puede perder. Una más para el cuaderno, que vale y mucho, por todo lo que se trabajó”.