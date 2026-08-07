De tal palo, tal astilla: el video de la gran maniobra del hijo de Mariano Werner en el karting

Salvador Werner volvió a destacarse en el karting y protagonizó una espectacular maniobra para superar a Manuel Riboldi. El joven piloto paranaense tomó la punta y terminó festejando la victoria.
El karting volvió a tener como protagonista a Salvador Werner, hijo del reconocido piloto entrerriano Mariano Werner, quien protagonizó una destacada maniobra durante la sexta fecha del Karting Zonal de Asfalto y posteriormente se quedó con la victoria.
El joven piloto oriundo de Paraná mantuvo una intensa disputa con Manuel Riboldi por el liderazgo de la competencia. En medio de esa lucha, encontró el momento para ejecutar una maniobra que le permitió superar a su rival y quedar al frente del pelotón.
La acción rápidamente llamó la atención en las redes sociales vinculadas al automovilismo, donde fue definida como una “tijera” que terminó siendo determinante para el desarrollo de la carrera. Después de alcanzar la primera posición, Salvador logró sostenerse adelante y finalmente cruzó la bandera a cuadros como ganador.
Salvador Werner sigue los pasos de su padre
La actuación volvió a poner el foco sobre los primeros pasos deportivos del hijo mayor de Mariano Werner, uno de los principales referentes del automovilismo entrerriano. Salvador comenzó a competir oficialmente en el Karting Zonal de Asfalto cuando tenía siete años y desde entonces sumó experiencia en la categoría Escuela.
Su crecimiento ya había tenido momentos destacados. En junio de 2025 consiguió su primera pole position y llegó primero en pista durante una competencia disputada en Rafaela, aunque un recargo por movimiento en la largada lo relegó finalmente al tercer puesto. Aquella actuación significó su primer podio.
Durante 2026, Salvador también comenzó a sumar triunfos. En febrero se había impuesto en una competencia de la categoría Escuela, confirmando su evolución dentro de una disciplina que históricamente funcionó como punto de partida para numerosos pilotos del automovilismo argentino.