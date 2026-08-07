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Policiales Siniestro vial en el departamento Nogoyá

Auto esquivó otro vehículo sobre Ruta 12, tuvo una avería y chocó a tres ciclistas en la banquina

Un accidente en Ruta 12 dejó a tres ciclistas lesionados luego de que un auto realizara una maniobra evasiva y terminara sobre la banquina. Uno de los hombres sufrió una fractura en una pierna.

7 de Agosto de 2026
Accidente de tránsito en Ruta 12: auto chocó a tres ciclistas.
Accidente de tránsito en Ruta 12: auto chocó a tres ciclistas. Foto: (PER).

Un accidente en Ruta 12 dejó a tres ciclistas lesionados luego de que un auto realizara una maniobra evasiva y terminara sobre la banquina. Uno de los hombres sufrió una fractura en una pierna.

Un accidente de tránsito en Ruta 12 dejó a tres ciclistas lesionados este viernes, alrededor de las 15:20, a la altura del kilómetro 354, en el departamento Nogoyá. Un automóvil Renault Megane salió hacia la banquina y chocó contra los hombres, que se encontraban detenidos en ese sector.

 

Según informó la Policía, el vehículo era conducido por un hombre de 66 años, mientras que los ciclistas involucrados tenían 66, 52 y 41 años. Tras el impacto, personal de emergencias acudió al lugar para asistir a los heridos.

Uno de los ciclistas debió ser trasladado en ambulancia al Hospital San Blas, donde los profesionales constataron que había sufrido una fractura en la pierna izquierda. Los otros dos involucrados presentaron lesiones de menor consideración.

 

Investigan cómo ocurrió el accidente

 

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los ciclistas circulaban en sentido este-oeste por la Ruta Nacional 12 cuando, por motivos que todavía se investigaban, perdieron el control de sus bicicletas y quedaron detenidos sobre la banquina norte.

 

Posteriormente, el conductor del Renault Megane habría advertido la presencia de otro vehículo detenido sobre la calzada y realizó una maniobra evasiva. En esas circunstancias descendió hacia la banquina y terminó chocando contra los tres ciclistas.

 

El automóvil presentó daños materiales compatibles con la mecánica preliminar del siniestro. Personal de la División Policía Científica realizó las pericias correspondientes, con intervención de la autoridad judicial competente, para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

Temas:

Ruta Nacional 12
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