Iba en bicicleta, se acercó una moto y lo balearon: un detenido

Un ciclista fue baleado en plena calle durante la tarde del jueves en la localidad de Federal y un hombre señalado como el presunto autor del ataque quedó detenido horas después. La víctima, de 38 años, sufrió una herida en el muslo derecho y permanece fuera de peligro.

El violento episodio ocurrió en inmediaciones de avenida Hipólito Yrigoyen y calle Rivadavia. La intervención policial comenzó alrededor de las 17:40, cuando efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico fueron comisionados al Hospital Justo José de Urquiza por el ingreso de una persona herida con un arma de fuego.

En el centro asistencial, los uniformados constataron que se trataba de un hombre de 38 años que presentaba una herida de bala en el muslo de la pierna derecha. El proyectil había quedado alojado y, tras recibir atención médica, las lesiones fueron calificadas como leves.

El ataque mientras circulaba en bicicleta

De acuerdo con los primeros datos recabados por los investigadores, la víctima circulaba en bicicleta por calle Rivadavia, en dirección hacia la avenida Hipólito Yrigoyen, cuando fue interceptada por una persona que se desplazaba en una motocicleta.

En esas circunstancias, el motociclista habría efectuado un disparo a corta distancia contra el ciclista. El proyectil impactó en una de sus piernas y el atacante escapó.

Tras la denuncia, tomó intervención la fiscal en turno, Eugenia Molina, quien coordinó las primeras diligencias destinadas a determinar las circunstancias del ataque e identificar al presunto responsable.

El sospechoso se presentó y entregó un revólver

Horas después, pasadas las 20, el hombre señalado como presunto agresor se presentó voluntariamente en la Jefatura Departamental Federal acompañado por su abogado defensor.

Hizo entrega ante las autoridades policiales de un revólver calibre .22 largo, elemento que quedó vinculado a las actuaciones iniciadas por el ataque.

Tras tomar conocimiento de la situación, la fiscal ordenó el secuestro del revólver y dispuso la detención del sospechoso que quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental Federal a disposición de la Justicia.

En principio, fue imputado por el supuesto delito de “lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego”.