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Policiales Departamento Colón

Volcó un camión sobre Ruta 14, a la altura de Ubajay

El camionero manifestó haber sido encerrado por otro transporte de carga, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, despistara hacia el cantero central y terminara volcado sobre uno de sus laterales.

7 de Agosto de 2026
Vuelco de camión sobre Ruta 14
Vuelco de camión sobre Ruta 14 Foto: Policía de Entre Ríos

El camionero manifestó haber sido encerrado por otro transporte de carga, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, despistara hacia el cantero central y terminara volcado sobre uno de sus laterales.

Por razones que tratarán de establecerse de forma fehaciente, el conductor de un camión marca Iveco con semirremolque, un hombre de 42 años domiciliado en la provincia de Buenos Aires, manifestó haber sido encerrado por otro transporte de carga, lo que provocó que perdiera el control del vehículo, despistara hacia el cantero central y terminara volcado sobre uno de sus laterales.

 

El accidente se registró sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 212, en jurisdicción de Ubajay (departamento Colón).

Vuelco de cami&oacute;n sobre Ruta 14 (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco de camión sobre Ruta 14 (foto Policía de Entre Ríos)

Como consecuencia del accidente, que se registró en horas de la madrugada de este viernes, afortunadamente, el conductor resultó ileso y no requirió asistencia médica.

 

Según informaron fuentes policiales, el camión no obstruyó la circulación, permaneciendo en el lugar hasta la llegada de la empresa transportista para su remoción.

 

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