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Policiales Cerca de Estación Camps

Choque entre un auto y un camión en Ruta 12 dejó un hombre herido

Un Renault Sandero y un camión Mercedes Benz Atego protagonizaron una colisión fronto-lateral cerca del acceso a Estación Camps. El automovilista, de 72 años, sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital.

6 de Agosto de 2026
Siniestro vial en Ruta 12: choque entre un auto y un camión.
Siniestro vial en Ruta 12: choque entre un auto y un camión. Foto: (PER)

Un Renault Sandero y un camión Mercedes Benz Atego protagonizaron una colisión fronto-lateral cerca del acceso a Estación Camps. El automovilista, de 72 años, sufrió lesiones leves y fue trasladado al hospital.

El siniestro vial en Ruta Nacional 12 ocurrió antes del mediodía de este jueves, en cercanías del acceso a Estación Camps, departamento Diamante. Un automóvil y un camión que circulaban en sentidos contrarios protagonizaron una colisión fronto-lateral y uno de los conductores resultó con lesiones leves.

 

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, personal de la Comisaría de General Ramírez desarrollaba un operativo de prevención cuando fue alertado sobre el accidente registrado en la Ruta Nacional 12. Los efectivos se dirigieron rápidamente hacia el lugar para asistir a las personas involucradas y ordenar la circulación.

 

El choque involucró a un Renault Sandero, conducido por un hombre de 72 años, y un camión Mercedes Benz Atego, al mando de un hombre de 46 años. Al arribar, los policías constataron que ambos conductores se encontraban en el lugar y procedieron a brindarles asistencia.

 

 

 

El automovilista sufrió lesiones leves

 

Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo de menor porte presentó lesiones que, de acuerdo con la información policial, fueron calificadas como leves. El hombre recibió atención médica en el hospital local, mientras que no se informaron lesiones de consideración en el camionero.

 

 

Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenó la realización de las actuaciones periciales correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro. Las tareas de accidentología buscarán determinar las causas de la colisión fronto-lateral entre los dos vehículos.

 

De acuerdo con los primeros datos aportados por la Policía, el Renault Sandero y el Mercedes Benz Atego circulaban en sentidos contrarios al momento del impacto. Por el momento, no se precisaron las circunstancias que desencadenaron el choque.

 

 

El tránsito fue asistido durante las pericias

 

Mientras trabajaban los peritos, efectivos policiales permanecieron en el sector para señalizar la ruta y asistir a los conductores que transitaban por la zona. Una vez concluidas las tareas de accidentología y retirados los vehículos, la circulación quedó normalizada.

 

 

Desde la Policía reiteraron la importancia de “mantener las medidas de precaución al conducir y respetar las normas de tránsito”, con el objetivo de prevenir siniestros viales y proteger la vida de quienes circulan por las rutas.

Temas:

Choque Ruta Nacional 12 herido siniestro vial
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