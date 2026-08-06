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Policiales Gualeguaychú

Una ráfaga de viento hizo despistar a un camión en Ruta 14

El siniestro vial ocurrió este jueves al mediodía sobre Ruta 14. El camionero, de 39 años y oriundo de San José, perdió el control de la unidad por una fuerte ráfaga de viento y terminó fuera de la banquina.

6 de Agosto de 2026
El conductor, oriundo de San José, resultó ileso.
El conductor, oriundo de San José, resultó ileso.

El siniestro vial ocurrió este jueves al mediodía sobre Ruta 14. El camionero, de 39 años y oriundo de San José, perdió el control de la unidad por una fuerte ráfaga de viento y terminó fuera de la banquina.

Una ráfaga de viento hizo despistar a un camión en Ruta 14, a la altura del kilómetro 75, en jurisdicción de Gualeguaychú. El siniestro vial se registró este jueves, pasadas las 12:55, y el conductor del transporte resultó ileso.

 

De acuerdo con la información brindada por la Sala de Comando Radioeléctrico, el vehículo circulaba por el carril con sentido Sur-Norte, procedente de la provincia de Buenos Aires y con destino a la localidad entrerriana de Colón.

Se trató de un camión Mercedes Benz Actros con semirremolque térmico Lambert, perteneciente a la empresa Noelma. Al momento del episodio, la unidad circulaba sin carga, publicó R2820.

El viento habría provocado el despiste

 

El conductor, de 39 años y domiciliado en San José, departamento Colón, explicó ante los efectivos policiales que una ráfaga de viento lo sorprendió mientras transitaba por la autovía.

 

Según su relato, la intensidad del viento provocó que perdiera el control del rodado y terminara despistando hacia el sector ubicado fuera de la banquina Este.

A pesar de las características del siniestro, el camionero no sufrió lesiones. La unidad de transporte, en cambio, presentó daños materiales como consecuencia de la salida de la calzada.

 

Trabajaron Gendarmería y personal de la autovía

 

Tras el despiste, intervinieron efectivos del Puesto de Gendarmería Nacional y personal de Autovía, quienes trabajaron en el sector donde quedó detenido el vehículo.

El tránsito sobre Ruta 14 se mantuvo con normalidad y no fue necesario interrumpir la circulación luego del episodio.

 

Para retirar el camión del lugar se aguardaba durante la tarde la llegada de una grúa procedente de Colón.

Temas:

camión despiste Ráfagas de viento ruta 14
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