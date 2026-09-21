Una persecución de motos en Paraná terminó el secuestro de un arma, casi 500 mil pesos y detenidos

Una persecución de motos registrada en Paraná terminó con dos adolescentes de 14 y 15 años interceptados en distintos sectores de la ciudad. Durante la intervención fueron hallados $490.000 en efectivo, un revólver calibre .22 con municiones y dos motocicletas de 110 centímetros cúbicos.

La situación comenzó en la intersección de avenida Ramírez y Almirante Brown, donde fueron advertidas dos motos que circulaban con un ocupante cada una. A partir de allí se inició un seguimiento que continuó por diferentes calles y terminó con ambos conductores alcanzados por separado.

El primero fue un adolescente de 15 años que conducía una moto Siam 110 cc que, según la información oficial, no estaba empadronada. Junto al rodado quedó también un bolso que contenía $490.000 en efectivo, mientras se intentaba establecer el origen de los elementos involucrados.

Uno de los adolescentes fue alcanzado cerca de calle Tacuarí

Durante esa primera intervención se determinó además que el joven habría dejado elementos dentro de una vivienda ubicada sobre calle Tacuarí. Esa circunstancia quedó incorporada a las actuaciones para establecer qué relación tenían esos objetos con el episodio.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, se produjo un incidente con familiares del adolescente. De acuerdo con la versión oficial, algunas personas arrojaron elementos contundentes y dificultaron el desarrollo de las tareas en el lugar.

Como consecuencia de esa situación, una mujer de 51 años también fue trasladada a la Comisaría Cuarta. El adolescente de 15 años quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las medidas ordenadas para esclarecer lo ocurrido.

El segundo seguimiento terminó en Anacleto Medina y Larramendi

En paralelo, otro móvil continuó siguiendo a la segunda motocicleta por calles de Paraná. El recorrido finalizó en la intersección de Anacleto Medina y Larramendi, donde fue interceptado su conductor.

Se trataba de otro adolescente, de 14 años, hermano del primero, que circulaba en una moto Keller 110 cc. Al revisarlo, los agentes encontraron entre sus pertenencias un revólver calibre .22 largo que estaba cargado con ocho cartuchos.

Además, llevaba otros ocho cartuchos del mismo calibre. Tanto el arma como las municiones quedaron incorporadas a la causa para ser sometidas a las pericias correspondientes y establecer su procedencia.

Qué resolvió la Justicia

La Fiscalía en turno dispuso medidas sobre los dos adolescentes y la mujer de 51 años vinculada con el episodio. Por tratarse de personas menores de edad, el caso continuará bajo las disposiciones especiales previstas para adolescentes.

Las dos motocicletas, el dinero en efectivo y el revólver fueron retenidos como elementos vinculados con la investigación. También se buscará determinar el origen de los $490.000 y establecer las circunstancias en las que el arma llegó a manos del joven de 14 años.