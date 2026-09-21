Asesinaron a un joven en Rosario durante una pelea familiar y su prima quedó detenida

Un joven de 21 años murió apuñalado durante la madrugada de este lunes en Rosario, luego de una pelea familiar ocurrida dentro de una vivienda de la zona sur. Por el ataque quedó detenida su prima, una joven de 24 años que permanecía en el domicilio cuando llegaron los investigadores.

El episodio ocurrió cerca de la 1 en una casa ubicada sobre Pedro Pavia al 5100. La situación fue advertida mediante un llamado al 911 que daba cuenta de un conflicto entre integrantes de una familia.

Al arribar al lugar, los agentes entrevistaron a una mujer de 53 años que se encontraba en la vivienda. Según su relato inicial, estaba junto a su hija y su sobrino, Kevin Isaías Bustos, cuando comenzó una discusión que terminó con el joven gravemente herido.

El joven recibió una puñalada en el pecho

De acuerdo con esa primera reconstrucción, la joven de 24 años habría tomado un cuchillo en medio de la discusión y atacado a su primo. La investigación deberá determinar cómo comenzó el enfrentamiento y las circunstancias precisas en las que se produjo la agresión.

Luego del ataque, vecinos trasladaron a Bustos hasta el Hospital Roque Sáenz Peña. Al ingresar, el personal médico constató que presentaba una herida de arma blanca en la zona del pecho y comenzó a asistirlo.

Después de la agresión, los vecinos trasladaron al joven hasta el Hospital Roque Sáenz Peña

Pese a los esfuerzos realizados, los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento. La muerte dio lugar a una investigación judicial para establecer responsabilidades y reconstruir la secuencia completa del episodio ocurrido en Rosario.

La principal sospechosa quedó detenida

Cuando el personal interviniente llegó a la vivienda, la joven señalada por el ataque todavía se encontraba dentro de una de las habitaciones. Allí fue detenida y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas dispuestas en la causa.

En el domicilio también trabajó personal de la Policía de Investigaciones, que realizó las primeras pericias sobre la escena. Durante esas tareas fue secuestrada una cuchilla de aproximadamente 30 centímetros.

El arma blanca será sometida a estudios para determinar si fue efectivamente utilizada durante el ataque. Los peritajes, junto con los testimonios y el resto de los elementos reunidos, serán incorporados al expediente.

Otra mujer también fue aprehendida

Durante el procedimiento fue aprehendida además una mujer de 40 años. Según la información oficial, habría intentado entorpecer el trabajo que desarrollaban los investigadores en el domicilio.

Las actuaciones quedaron radicadas en la comisaría 15ª por cuestiones de jurisdicción, mientras la causa continúa bajo intervención judicial. Por el momento no fueron difundidos otros detalles sobre el origen de la discusión familiar.