Femicidio en San Juan: La autopsia reveló que la aspirante a gendarme asesinada estaba embarazada

La joven tenía 26 y el tiene 25 años.

La autopsia realizada a Camila Agustina Vecchiarello, la aspirante a gendarme asesinada en la provincia de San Juan, reveló que cursaba un embarazo al momento de su muerte. El hallazgo fue incorporado como un nuevo elemento a la investigación judicial.

Según las primeras conclusiones forenses, se trataba de una gestación reciente. La principal hipótesis de los investigadores indicaba que ni la víctima ni su esposo, Carlos Gonzalo Rivero, tenían conocimiento del embarazo cuando ocurrió el ataque.

La causa avanzaba bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Especiales, que acusó a Rivero de haber atacado a la joven dentro del departamento que ambos compartían en Barreal. Los dos realizaban el curso para ingresar a la Gendarmería Nacional.

La reconstrucción del ataque

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la pareja regresó cerca de la medianoche al departamento. El ataque se habría producido alrededor de la 1, cuando ambos se encontraban solos.

La acusación sostuvo que Rivero habría golpeado inicialmente a Camila en el rostro y posteriormente utilizado un cuchillo para provocarle heridas en la cara y las manos, publicó MDZ.

Los investigadores consideraron que las lesiones detectadas en las manos eran compatibles con heridas defensivas, producidas cuando una persona intenta protegerse frente a una agresión.

La víctima presentaba al menos nueve heridas

Siempre según la hipótesis fiscal, el acusado habría tomado un segundo cuchillo y provocado dos heridas profundas en ambos lados del cuello de la joven.

Esas lesiones habrían generado una hemorragia masiva que provocó su muerte. Los primeros resultados de la autopsia determinaron que la víctima presentaba al menos nueve heridas, concentradas principalmente en el rostro y el cuello.

Durante las pericias realizadas dentro del departamento, los investigadores encontraron dos cuchillos con rastros de sangre. Esos elementos fueron incorporados a la causa para ser sometidos a los análisis correspondientes.

La carta hallada en el departamento

La Fiscalía sostuvo que Rivero habría permanecido varias horas en el inmueble después del ataque. En el lugar se encontró una carta manuscrita dirigida a sus familiares y a los de Camila.

Según trascendió, en el escrito pedía disculpas y hacía referencia a una presunta intención de quitarse la vida. El documento también quedó bajo análisis de los investigadores.

Mientras avanza la causa, familiares, amigos y vecinos participaron de una movilización en Barreal para reclamar justicia. La muerte de la joven provocó conmoción entre sus allegados y compañeros del curso de aspirantes a Gendarmería.