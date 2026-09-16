Investigan una propiedad como posible móvil del crimen del arquitecto Bassi

El juez de Garantías Julián Vergara ordenó abrir el celular de uno de los imputados por el crimen del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, ocurrido el 1º de septiembre en un departamento del barrio Paraná XIV. La Fiscalía buscó obtener información sobre las comunicaciones entre los investigados y la víctima.

La medida alcanzó al teléfono de Carlos Gastón Aguilar, imputado junto con Claudio Ramón Inofre por el homicidio de Rodolfo Bassi. Ambos eran investigados bajo la calificación provisoria de homicidio agravado por alevosía y criminis causa, además de robo calificado.

El magistrado hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Juan Manuel Pereyra, aunque limitó la extracción a los ocho meses anteriores al secuestro del dispositivo. El análisis solo podrá abarcar mensajes, fotografías, archivos y contenidos vinculados con la investigación, publicó APF.

Buscan reconstruir las comunicaciones

Durante la audiencia se informó que Inofre había entregado voluntariamente la clave de acceso a su teléfono. La Fiscalía también contaba con el celular perteneciente a Bassi y pretendía comparar la información contenida en los tres dispositivos.

El objetivo era determinar qué tipo de vínculo mantuvieron los imputados con la víctima y reconstruir las conversaciones anteriores y posteriores al crimen. El fiscal sostuvo que la medida permitiría establecer si el homicidio había sido planificado y desde qué momento.

Rodolfo Augusto Bassi, víctima de homicidio.-

Pereyra afirmó que se trataba de una investigación de “gran complejidad” y señaló que durante las primeras diligencias se había reunido evidencia “sumamente importante” para el avance del expediente.

La defensa de Aguilar, ejercida por Flavia Pastori, se opuso a la apertura del teléfono. La abogada consideró que la medida era “prematura” y sostuvo que la información buscada podía obtenerse mediante los celulares de Inofre y de la víctima.

Una propiedad bajo investigación

Otro punto analizado durante la audiencia estuvo relacionado con un departamento ubicado en calle Diamante, perteneciente a Bassi. La Fiscalía investigaba si los sospechosos habían dispuesto de ese inmueble sin conocimiento de su propietario.

Pereyra explicó que los testimonios de las personas que ocupaban la vivienda permitieron reconstruir una trama vinculada con el uso y alquiler de la propiedad. Esa situación podría aportar elementos sobre uno de los posibles móviles del homicidio.

Según la hipótesis fiscal, el inmueble habría sido vendido irregularmente a espaldas del arquitecto. Inofre, en cambio, declaró que Bassi se lo había cedido para que viviera allí y realizara reparaciones.

El fiscal añadió que Aguilar habría sido la última persona que alquiló el departamento y que los dos imputados se repartían el dinero obtenido. Durante el allanamiento en la vivienda de Inofre se secuestraron formularios de boletos de compraventa que fueron incorporados al expediente.

La declaración de uno de los imputados

En la audiencia también se conocieron detalles de la declaración brindada por Inofre. De acuerdo con lo informado por el fiscal, el imputado señaló a Aguilar como autor de los golpes que provocaron la muerte de Bassi.

Siempre según esa declaración, la víctima habría sido sometida a torturas antes de recibir tres golpes en la cabeza con una maza. La versión constituye una manifestación de uno de los investigados y deberá ser contrastada con el resto de las pruebas reunidas.

Bassi, de 61 años, fue encontrado sin vida dentro de uno de sus departamentos. El cuerpo estaba atado a una silla y presentaba signos de violencia. La causa de la muerte fue vinculada a un golpe con un elemento contundente.

Los dos sospechosos permanecían sometidos a prisión preventiva mientras continuaban las pericias. El análisis de los teléfonos buscará establecer sus movimientos, comunicaciones y posibles acuerdos previos al homicidio.