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Policiales Departamento Villaguay

Conductor se durmió al volante y volcó sobre Ruta 18, en Villaguay

Fuentes policiales indicaron que el hombre de 26 años y oriundo de Raíces Este, adujo que perdió el control del rodado a causa de entre dormirse cuando conducía; esa negligencia ocasionó que el vehículo vuelque quedando el rodado sobre el carril norte de la autovía.

16 de Septiembre de 2026
Accidente sobre ruta 18, en Villaguay
Accidente sobre ruta 18, en Villaguay Foto: Policía de Entre Ríos

Fuentes policiales indicaron que el hombre de 26 años y oriundo de Raíces Este, adujo que perdió el control del rodado a causa de entre dormirse cuando conducía; esa negligencia ocasionó que el vehículo vuelque quedando el rodado sobre el carril norte de la autovía.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un vehículo Peugeot Partner perdió el control del rodado y volcó sobre el kilómetro 146 de Ruta Nacional 18, frente al establecimiento industrial Las Camelias de Villaguay.

 

Como consecuencia del accidente, que se registró en la madrugada de este miércoles, afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones. El rodado siniestrado si registró importantes daños materiales.

 

Fuentes policiales indicaron que el hombre de 26 años y oriundo de Raíces Este, adujo que perdió el control del rodado a causa de entre dormirse cuando conducía; esa negligencia ocasionó que el vehículo vuelque quedando el rodado sobre el carril norte de la autovía.

 

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