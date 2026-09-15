Una camioneta despistó en una ruta y terminó dentro de un arroyo: dos heridos

Una camioneta despistó y terminó dentro de un arroyo durante la madrugada de este lunes, en la Ruta 5, a unos cinco kilómetros de Federal. Sus dos ocupantes fueron rescatados por Bomberos Voluntarios y sufrieron lesiones leves.
Una camioneta despistó y terminó dentro de un arroyo alrededor de las 5:50 de este lunes sobre la Ruta 5, a unos cinco kilómetros de Federal, en dirección a Nueva Vizcaya. Los dos ocupantes del vehículo lograron salir y posteriormente fueron rescatados.
Según informó Federal al Día, el siniestro involucró a una Ford Ranger doble cabina que, por circunstancias que se trataban de establecer, salió de la calzada a la altura de la Estancia El Mocho y cayó al curso de agua.
Los ocupantes, de 42 y 33 años, consiguieron abandonar la camioneta por sus propios medios y permanecieron junto al vehículo, dentro del agua, hasta la llegada de los equipos de emergencia.
Rescate y traslado al hospital
Personal del Comando Radioeléctrico de la Policía de Federal llegó al lugar luego de recibir un llamado al 101 y solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios para concretar el rescate.
Tras ser retirados del arroyo, ambos ocupantes fueron trasladados al Hospital Justo José de Urquiza para recibir asistencia médica.
En el establecimiento sanitario se constató que los dos habían sufrido lesiones de carácter leve como consecuencia del despiste.