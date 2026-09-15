Juegos Deportivos de la Ciudad: el vóley abrió la etapa universitaria

La competencia arrancó este martes con la participación de más de 20 equipos de vóley masculino y femenino en los clubes Neuquén y Paracao. Son más de 800 estudiantes que durante la semana también tendrán actividad en ajedrez, fútbol, natación y básquet.
La jornada de apertura de la etapa universitaria de los Juegos Deportivos de la Ciudad se llevó a cabo este martes en el Atlético Neuquén Club y en el Club Paracao con la disciplina vóley, en la cual intervienen más de 20 equipos masculinos y femeninos. La competencia también incluye ajedrez, fútbol, natación y básquet y tendrá su culminación el próximo viernes, con la participación de más de 800 estudiantes.
“Hoy dieron formal comienzo a la etapa estrictamente deportiva con vóley y estamos muy contentos, porque hay más de 20 equipos entre varones y mujeres solamente en esta disciplina. Este miércoles continuamos con ajedrez y con fútbol, también masculino y femenino”, indicó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, al referirse al primer día de competencia.
En cuanto a la importancia de vincular el deporte con la educación universitaria, el funcionario expresó: “Nuestra ciudad se ha constituido como una Ciudad Universitaria, hay muchas casas de estudio en Paraná y por suerte todas se han sumado a esta propuesta. Más de 800 estudiantes van a estar haciendo deportes toda la semana”, precisó.
Continuando en esa línea de valorización, Arbitelli remarcó: “Como dice nuestra Intendenta, el deporte es un lugar donde se construyen valores y en todas las etapas de la vida, desde la primera infancia, la adolescencia, en esta etapa tan importante como es la juventud y que se atraviesa con los primeros pasos laborales y de estudios académicos”, señaló y por último resaltó que “esta propuesta que hacemos desde la Municipalidad ha tenido una gran acogida en las casas de estudio, de todas las universidades, todos los institutos terciarios que tienen sede en nuestra ciudad se han prendido la propuesta”.
Programación por disciplina
Miércoles 16
FUTBOL
PREDIO DE LA LIGA PARANAENSE DE FÚTBOL
ACREDITACIÓN: 7 hs - COMIENZO JUEGO 8 hs
AJEDREZ
SALÓN MARIANO MORENO
ACREDITACION 8 hs - COMIENZO JUEGO 8:30 hs
Jueves 17
VOLEY
CLUB NEUQUEN / CLUB PARACAO
ACREDITACION: 7 hs - COMIENZO JUEGO 8 hs
Viernes 18
NATACION
CLUB TALLERES - SEDE HIPÓLITO IRIGOYEN.
ACREDITACION: 7 hs - COMIENZO JUEGO 8 hs
BASQUET
CLUB TALLERES - SEDE HIPÓLITO IRIGOYEN.
ACREDITACION: 7 hs - COMIENZO JUEGO 8 hs