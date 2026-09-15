Mamis hockey: preparan el Nacional 2027 y cuatro equipos competirán en Mendoza

La Agrupación de Mamis Hockey de Paraná comenzó a trabajar con vistas al torneo nacional que Entre Ríos deberá organizar durante 2027. Aunque todavía deben definirse la categoría, las canchas y la fecha exacta, la capital entrerriana se prepara para recibir a decenas de equipos de diferentes provincias.

Emilce Leones y Carina Sánchez, jugadoras del Club Tilcara e integrantes de la comisión de la agrupación local, visitaron Elonce Deportivo y explicaron los desafíos que tendrá la organización. La sede provincial había sido definida durante la asamblea nacional desarrollada el año pasado en Córdoba.

El calendario reglamentario establece que los torneos nacionales se disputan entre agosto y octubre. La fecha correspondiente a Entre Ríos deberá ser presentada en la próxima asamblea, que se realizará en Jujuy antes de Semana Santa de 2027.

Paraná se prepara para recibir el torneo nacional

La organización dependerá inicialmente de la cantidad de equipos interesados y de la categoría asignada. Las inscripciones se habilitan 60 días antes de cada campeonato, una vez que las delegadas provinciales presentan sus respectivos avales.

“Después de la asamblea sabremos la cantidad de equipos y podremos definir. Tenemos que presentar las sedes, todo lo que posee Entre Ríos y, sobre todo, Paraná”, explicó Leones.

Uno de los principales desafíos será garantizar la disponibilidad de canchas. Como referencia, el torneo desarrollado en Córdoba reunió a 77 equipos y utilizó ocho campos de juego, mientras que la competencia de Mendoza convocará a 64 conjuntos.

Las provincias con menor disponibilidad de infraestructura suelen organizar las categorías que reúnen menos participantes. Dentro de ese grupo se encuentran Entre Ríos, Jujuy y Santiago del Estero.

“Normalmente tratamos de realizar menores o menores junior porque son las categorías que tienen menos equipos. En Santiago del Estero se reunieron entre 44 y 46 conjuntos”, detalló la representante.

Las canchas y la capacidad hotelera

Las integrantes de la agrupación deberán analizar qué instituciones podrán aportar sus campos de juego. Entre las alternativas también aparece la posibilidad de utilizar la cancha perteneciente a la Federación Entrerriana de Hockey.

La dirigencia local mantuvo una reunión con Mariano Díaz, presidente de la Federación Entrerriana, para incorporar el futuro campeonato al cronograma y comenzar a coordinar las fechas disponibles.

“Es un trabajo con muchos detalles. Tenemos que saber con qué canchas contamos y después reunirnos con todas las delegadas para empezar a trabajar”, sostuvo Leones.

La planificación también deberá contemplar la capacidad hotelera de Paraná y los servicios necesarios para recibir a las delegaciones. El número definitivo de participantes recién se conocerá después de la asamblea nacional.

A las dos representantes de Tilcara se sumarán Lula, Vale y Ale, vinculadas con Estudiantes y Paracao. El equipo organizador comenzará la etapa central de trabajo una vez finalizados los torneos nacionales de este año.

Cuatro equipos entrerrianos viajarán a Mendoza

Mientras avanzan las gestiones para 2027, cuatro equipos de la provincia participarán en el próximo torneo argentino de la categoría mayores en Mendoza.

La delegación estará integrada por Paraná Rowing Club, Talleres Blanco, Talleres Sur y Paracao Negro. Este último tendrá además la responsabilidad de representar a Entre Ríos durante la ceremonia de apertura.

Paracao Negro llegará con el antecedente de haber obtenido el subcampeonato durante la edición anterior. Liliana Cardozo, experimentada jugadora de la disciplina, será escolta de la bandera provincial.

“Estamos muy contentas porque los equipos entrerrianos siguen participando. Paracao Negro nos representará con la bandera después de haber sido subcampeón el año pasado”, señaló Leones.

Cómo se organizan las categorías

Los campeonatos nacionales dividen a las participantes en cuatro categorías según sus edades: mayores, intermedia, menores y menores junior. Desde hace dos años también se incorporó un encuentro destinado a jugadoras mayores de 55 años.

Cada división permite incluir una cantidad determinada de jugadoras menores de 43 años. Esta organización busca equilibrar las condiciones físicas entre los equipos.

“A nivel nacional nos diferenciamos por edades porque se nota mucho la resistencia y la velocidad. Quizás una jugadora más joven no tiene el manejo del palo o la experiencia de otra, pero corre y está en todos lados”, describió Leones.

En el torneo local, en cambio, los planteles pueden estar conformados por jugadoras de diferentes edades sin esas limitaciones reglamentarias.

Una disciplina abierta a quienes nunca jugaron

Para incorporarse al mami hockey no se necesita experiencia previa. El requisito principal es tener 30 años cumplidos y voluntad de comenzar a practicar la actividad.

Sánchez se sumó al hockey a los 40 años y posteriormente integró diferentes equipos, entre ellos Capibá, Talleres Blanco, Nápoles y CAPSA. Según relató, la técnica representó uno de sus mayores desafíos durante los primeros entrenamientos.

“Lo más lindo que tienen las mamis es compartir, hacer nuevas amigas y vivir el tercer tiempo. Cuando empezamos de grandes, lo que más cuesta es la técnica, pero después le vas agarrando la mano”, contó.

En el caso de Leones, el principal obstáculo inicial estuvo relacionado con el temor a recibir impactos de la bocha o el palo. Con el tiempo, los entrenamientos y la experiencia le permitieron ganar confianza.

“Al principio tenía miedo al bochazo, al palazo y a que me golpearan. Después una aprende a posicionarse y va perdiendo ese temor”, relató.

El crecimiento del hockey en Tilcara

Las jugadoras comenzaron a desarrollar la disciplina en Tilcara durante 2020, poco después de la instalación de la carpeta de césped sintético. Desde entonces, el espacio incorporó bancos de suplentes y mejoras en el quincho.

También se encuentra proyectada la construcción de vestuarios próximos a la cancha. Para las entrevistadas, esas obras reflejaron la integración conseguida dentro de una institución históricamente vinculada con el rugby.

“Estamos muy contentas con Tilcara por habernos recibido. Siempre fuimos bienvenidas y ahora tenemos la posibilidad de contar próximamente con vestuarios más cerca de la cancha”, valoró Leones.

El crecimiento también se reflejó en la formación de un segundo equipo de mami hockey dentro del club, lo que amplió la cantidad de jugadoras que participan del campeonato local.

Una agrupación con personería jurídica

La Agrupación de Mamis Hockey de Paraná cuenta actualmente con una comisión conformada por 14 integrantes. La entidad obtuvo su personería jurídica y dispone de estatuto y reglamentos internos.

La conducción se renueva todos los años y procura incorporar representantes de los diferentes clubes, aunque esa participación no constituye una obligación.

“Intentamos conformar la lista con una integrante de cada equipo, pero muchas mamis también tienen sus tareas y profesiones, y a veces les resulta imposible sumarse”, explicó Leones.

Con una estructura institucional consolidada, equipos en competencia y un campeonato nacional por organizar, la agrupación afrontará un año de intensa actividad. La sede entrerriana de 2027 representará una nueva oportunidad para mostrar el crecimiento alcanzado por el mami hockey en Paraná.