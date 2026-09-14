La Selección Argentina de gimnasia artística ganó el bronce y un entrerriano va por otra medalla

La Selección Argentina de gimnasia artística consiguió la medalla de bronce por equipos en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe, con la participación del concordiense Santiago Mayol. Tras subir al podio con el combinado nacional, el entrerriano tendrá este martes otro desafío: competirá desde las 15:30 en la final de caballo con arzones.

Guillermo Avio, entrenador de Mayol desde que tenía cinco años y técnico de la Selección Argentina, dialogó con Elonce luego de la actuación del equipo. “Vivimos una semana previa a los Juegos. Concentramos con la Selección en la Federación Santafesina y luego pasamos a la Villa. Ayer, en la última rotación, veníamos segundos y nos ganó por nada Colombia, pero estoy feliz porque hubo muy buen acompañamiento del público y el objetivo primordial era meterse entre los tres por equipos”, expresó.

El entrenador, oriundo de Concordia, destacó especialmente el resultado conseguido por el seleccionado. Tras obtener el bronce, el equipo retomó rápidamente los entrenamientos para afrontar las finales individuales por aparatos.

Santiago Mayol buscará otra medalla

La atención estará puesta ahora en Mayol y su especialidad, el caballo con arzones. “Hoy entrenamos y mañana esperamos las finales por aparatos, donde Santiago va a competir en arzones. Hace cuatro años, en los Odesur de Paraguay, por una décima fue plata, así que vamos a ver si podemos buscar el oro mañana”, manifestó Avio.

El vínculo deportivo entre ambos atravesó prácticamente toda la vida del gimnasta. Mayol tiene actualmente 27 años y comenzó a trabajar con Avio cuando apenas tenía cinco. Para el entrenador, desarrollar un atleta de alto rendimiento implicó sostener un proyecto durante décadas.

“A Santiago lo tengo desde los cinco años. Cuando descubrís sus características, tenés que pensar en tres, cuatro o cinco ciclos olímpicos, es decir, multiplicar por cuatro cada ciclo. Es una vida. Tiene 27 años y lo estoy formando desde los cinco; es construirlo cada semana”, relató.

Una carrera construida desde Entre Ríos

Avio hizo especial hincapié en las dificultades que atravesaron los deportistas que desarrollaron disciplinas individuales lejos de los principales centros deportivos del país. “Siendo del interior no tenés asegurada la continuidad, más en los deportes individuales, que en nuestro país carecen de ese apoyo. Entonces, es descubrirlo semana a semana y acompañarlo en esa construcción”, señaló.

El entrenador explicó que los objetivos fueron renovándose a medida que aparecieron los resultados internacionales. “Siempre te alimenta un sueño. Lográs una medalla Panamericana y te alimenta el Mundial; lográs lo del Mundial y te alimenta un Juego Olímpico. Vivís sueño tras sueño mientras su vida deportiva dure”, sostuvo.

Para Avio, alcanzar una medalla internacional no dependió solamente del talento o de la preparación física. En ese sentido, destacó el papel de la familia, los entrenadores, la infraestructura y el acompañamiento económico necesario para sostener una carrera durante años.

El factor mental en la alta competencia

Al ser consultado sobre cuál era el aspecto más complejo para un gimnasta de alto rendimiento, el entrenador señaló que el factor mental resultaba decisivo. “El cerebro, porque yo puedo saber mucho de la técnica y prepararlo físicamente, pero si su cerebro, a la hora de tomar decisiones estando arriba del aparato solo, no las toma bien, perdés todo un ciclo de trabajo de cuatro años en un segundo”, explicó.

“Santiago tiene ese poder de decisión. Como deportista lo fuiste alimentando, pero después el que decide en ese momento es él”, agregó.

Avio remarcó la importancia de esa capacidad en las grandes competencias: “Lo más determinante hoy es el cerebro del deportista que elegís para el alto rendimiento, porque constantemente tiene que tomar decisiones que hacen que consiga una medalla o simplemente se quede mirando desde afuera”.

El desafío que viene para Mayol

Mayol llegará a la final de caballo con arzones con antecedentes destacados en la especialidad. Avio recordó que el concordiense ya consiguió importantes resultados internacionales y aseguró que existen posibilidades de volver a subir al podio, aunque pidió cautela antes de la competencia.

“Mañana a las 15:30 competimos en la final de caballo con arzones, que es la disciplina donde Santiago fue campeón panamericano hace un par de años en Río de Janeiro. Hay chances de medalla, pero eso es en lo teórico: hay que escribir el día de mañana”, afirmó.

“En la teoría está todo bien, pero mañana él tiene que tomar decisiones correctas. Lo acompañaré, sea lo que sea. Ya está hecho todo, no hay más nada que hacer, solo esperar que descanse bien hoy, mañana tenga ese hambre de gloria y ojalá hagamos sonar el himno”, expresó.