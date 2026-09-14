Dueña de salón de eventos contó cómo descubrió un intento de estafa tras recibir un comprobante falso por $4 millones

Una administradora de un salón de eventos de Paraná detectó un intento de estafa luego de que supuestos clientes simularan transferirle cuatro millones de pesos y pretendieran que devolviera el dinero enviado “por error”. Tania Silva Traverso comprobó que la suma nunca había ingresado en su cuenta y puso la información a disposición de Delitos Económicos.

La mujer explicó a Elonce que, debido a su actividad, recibía habitualmente mensajes y llamadas desde números desconocidos. En esta ocasión, una persona comenzó a contactarla un miércoles para consultar por el alquiler del establecimiento.

Silva Traverso se ofreció a mostrarle el lugar y mantener una entrevista personal, como acostumbraba a hacer con cada posible cliente. Sin embargo, desde el otro lado aseguraron que ya conocían el salón porque habían concurrido a diferentes eventos y querían reservarlo sin realizar una visita previa.

Un comprobante falso por cuatro millones de pesos

Después de recibir el presupuesto, la supuesta clienta solicitó los datos bancarios para abonar la reserva. El monto acordado para la seña era de 400.000 pesos.

Poco después, Silva Traverso recibió un presunto comprobante del Banco Hipotecario por cuatro millones de pesos, es decir, diez veces la cifra que habían convenido.

“Me mandaron un comprobante que era por cuatro millones, con todos mis datos, los datos de la persona que me estaba llamando, el día y la hora. El comprobante parecía totalmente real”, relató.

La administradora advirtió la diferencia en el monto y revisó inmediatamente su cuenta mediante el home banking. Al comprobar que el dinero no había sido acreditado, comenzó a sospechar que se trataba de una maniobra fraudulenta.

El llamado para reclamar la devolución

La supuesta clienta se comunicó nuevamente con Silva Traverso.

“Enseguida me llaman y me dicen, casi llorando, que se habían equivocado, que no estaban acostumbrados a hacer transferencias por home banking y que habían puesto un cero de más”, recordó.

La administradora respondió que, si el dinero ingresaba efectivamente en su cuenta, devolvería la diferencia. Sin embargo, la interlocutora insistió en que se comunicaría con su banco para intentar frenar la operación y anticipó que personal de la entidad se pondría en contacto con ella.

“Yo le decía que se quedara tranquila, que si ese dinero ingresaba se lo iba a devolver. Ella insistía con que me iban a llamar del banco”, explicó.

Las sospechas ante un número desconocido

Minutos después, comenzaron a llamar a Silva Traverso desde un teléfono con característica 011. Como no respondió, la presunta clienta volvió a escribirle para presionarla y lograr que atendiera.

“Me decía: ‘Querida, te están llamando y no estás atendiendo. Se quieren comunicar de mi banco’”, recordó la entrevistada.

Ante esa insistencia, la mujer realizó capturas de pantalla de las conversaciones y le pidió a su esposo que verificara el número desde el cual efectuaban las llamadas. Al revisarlo, observaron que aparecía asociado a un antiguo logotipo de Mercado Pago, de colores amarillo y azul.

Ese detalle confirmó las sospechas de que se trataba de un intento de estafa. El dinero nunca se había acreditado y el comprobante había sido confeccionado para que la víctima transfiriera fondos propios.

Una maniobra preparada para generar presión

Silva Traverso sostuvo que la amabilidad de la interlocutora, la precisión del comprobante y la rapidez con la que se desarrolló la comunicación le otorgaban credibilidad al engaño.

“Era muy real la voz de la señora, era muy amable y también parecía real toda la historia que armaron para poder alquilarme. Era fácil caer”, advirtió.

La administradora reconoció que la situación le generó temor porque había compartido los datos necesarios para recibir el pago de la reserva. “En un momento me puse muy nerviosa. Tenía miedo y pensaba qué podía pasar si entraban a mi cuenta”, señaló.

Asimismo, consideró que los estafadores intentaron concretar la maniobra rápidamente para evitar que tuviera tiempo de analizar la situación y comprobar los movimientos de su cuenta.

“El comprobante tenía el día y la hora exactos, mis datos y los de la persona que se estaba contactando por WhatsApp”, indicó.

Informó el caso a Delitos Económicos

Silva Traverso no formalizó una denuncia porque el engaño no llegó a concretarse. No obstante, se comunicó con el área de Delitos Económicos y entregó los datos recopilados durante el intento de estafa.

SIMULARON TRANSFERIRLE $4 MILLONES Y LE RECLAMARON QUE LOS DEVOLVIERA

“Les pasé todas las capturas de los teléfonos, de los mensajes y de la transferencia ficticia para que quedaran registradas. Me dijeron que iban a realizar una investigación”, detalló.

Finalmente, recomendó no confiar únicamente en los comprobantes enviados por terceros y verificar siempre la acreditación desde la aplicación o el sitio oficial de la entidad bancaria.

“Hay que chequear que el monto ingrese y no guiarse por los comprobantes, porque fue instantáneo”, concluyó Silva Traverso.