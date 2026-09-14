Intervención policial en un hotel de Paraná por una persona que atravesaba situación de crisis

REDACCIÓN ELONCE
Una intervención policial en un hotel de Paraná se registró este lunes por la mañana ante una situación de crisis protagonizada por una persona alojada en el establecimiento. Fue asistida y estabilizada por un servicio médico privado.
Una intervención policial en un hotel de Paraná, se produjo este lunes por la mañana, en un establecimiento ubicado en inmediaciones de avenida Ramírez y calle La Paz, luego de que se solicitara asistencia por una situación de crisis protagonizada por una persona alojada en el lugar.
Al arribar el móvil policial, ya trabajaba un servicio privado de emergencias médicas contratado por el propio hotel, se confirmó a Elonce desde la policía de la capital entrerriana. El personal sanitario logró estabilizar a la persona, quien, según la información preliminar, se encontraría presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia.
Tras controlar la situación, los efectivos finalizaron su intervención. De acuerdo con lo informado, no se constató ningún delito relacionado con el episodio, como robo o daños en las instalaciones.
No fue necesaria la asistencia del 107
La situación pudo ser atendida por el equipo médico que se encontraba en el establecimiento, por lo que no fue necesaria la intervención del servicio público de emergencias 107.
El procedimiento policial concluyó una vez que se comprobó que la persona había recibido asistencia y que no existían otras circunstancias que requirieran la actuación de los efectivos.